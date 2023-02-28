МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Пугая Европу "зависимостью от российских энергоносителей", США убили двух зайцев — вернули потерянное десятилетия назад доминирование на европейском энергорынке и получили еще больше рычагов влияния. Чем это обернется для всего мира, читайте в материале агентства "Прайм". Назван источник нового суперкризиса. И это не США

События на Украине спровоцировали скачок экспорта американской нефти в Европу, пишет The Wall Street Journal. На фоне сокращения поставок из России с февраля прошлого года среднемесячный объем морских перевозок из США в Европу вырос на 38% по сравнению с 2021 годом, пишет издание со ссылкой на компанию Kpler, которая отслеживает перемещение судов.

Больше стали закупать экономические лидеры Евросоюза — Германия, Франция и Италия, а также Испания, которая за год увеличила закупки на 88%. С учетом роста поставок из Мексиканского залива Европа стала основным пунктом назначения для американской нефти вместо Азии.

По данным Белого дома и Eurostat, поставки американского СПГ в Европу также более чем удвоились. В последнее время, правда, перевешивает азиатский рынок, но это за счет того, что цены на газ в ЕС падают. При этом в США не скрывают стремления полностью вытеснить оттуда Россию.

И это неудивительно — наращивание экспорта в Европу стало для США последним этапом в игре под названием "вернуть утерянную власть ". До этого Штаты активно наращивали неэкологичную и опасную сланцевую добычу — рост мировых цен на нефть делал это выгодным.

Однако покупателей не хватало, поэтому часть нефти приходилось оставлять в запасах. Теперь европейцам, лишенным российских энергоресурсов, понадобилось срочно их заместить. Это позволило Штатам вновь доминировать на европейском энергорынке, как в это было середине прошлого века. До тех пор, пока не пришло дешевое топливо из России.

НЕЧЕСТНАЯ ИГРА

Теперь, как мы видим, все возвращается — но причиной этого стала нечестная конкуренция, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

США обеспечили себе преференции путем подрыва "Северных потоков": это сделало поставки из России невозможными и вынудило Европу окончательно перейти на американский газ.

"Конечно, альтернативу ищут: увеличивают добычу в Норвегии, обсуждают расконсервацию месторождения "Гронинген" в Нидерландах, невзирая на опасность для окружающей среды, налаживают поставки с Ближнего Востока и Африки. Однако все это еще нужно развивать, нужны время и деньги. Американский газ — есть здесь и сейчас", — пояснил он. Последний шанс: США нашли технологии, способные поработить мир

По словам аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов Данилы Гуреева, Америка в вопросе поставок нефтепродуктов в Европу убивает сразу двух зайцев. Во-первых, она увеличивает прибыль своих предприятий за счет роста объемов экспорта, совершенствования способов доставки, появления новых покупателей. Во-вторых, им нужны не только сверхобъемы и сверхприбыль, но и возможность диктовать европейцам свои условия. К зависимости от американской военной продукции добавляется зависимость от энергоносителей.

В этой ситуации Европа однозначно проигрывает. Нефть и газ из США обходятся дороже российских трубопроводных поставок, и это объяснимо, ведь танкеры из-за океана — совсем не то же самое, что труба из соседней страны. Конечно, без газа страны ЕС не останутся, но его себестоимость вырастет в разы. Это неминуемо отразится на коммунальных платежах простых граждан. О росте расходов домохозяйств остается лишь догадываться.

В перспективе многое зависит от китайского фактора — Поднебесная выходит из режима коронавирусных ограничений и наращивает закупки энергоносителей. Не исключено, что китайцам удастся перетянуть на себя СПГ с Ближнего Востока, а это значит, что Европе останутся лишь американские поставки по соответствующей цене. В этом случае продолжится рост цен, который обернется ростом себестоимости, снижением маржинальности и в конечном итоге деиндустриализацией Европы. Ведь многие компании предпочтут перенести производство туда, где оно принесет больше дохода.

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ

На этом фоне в Европе все громче раздаются голоса в пользу пересмотра санкций и возвращение российских энергоносителей. Все понимают — в эту зиму просто повезло: она выдалась теплой, поэтому газохранилища остались заполненными больше обычного. Если китайцы подсуетятся, зависимость от спотового рынка СПГ выйдет Европе боком. Насколько он волатилен и непредсказуем, мы поняли в середине прошлого года, когда цены на газ штурмовали исторические максимумы в 3 тысячи долларов за тысячу кубов.

Платить столько европейская экономика, конечно, не в силах. В моменте подобные сделки возможны, но спокойное и стабильное развитие экономики региону обеспечивают лишь долгосрочные контракты с "Газпромом".

Однако возвращение к поставкам из России возможно лишь в случае смены политического курса европейских стран. Для этого представители ныне действующей элиты должны сойти со сцены и уступить место тем, кто настроен более прагматично и не приносит экономику региона в жертву чужим политическим амбициям. Скинут доллар с пьедестала: что задумала Америка

Дело в том, что в сухом остатке — если отринуть политику и оценивать лишь экономику — европейцы не имеют возможности отказаться от российского газа без существенного ущерба для себя. Американские поставки не смогут полностью перекрыть потребности Европы, другие варианты — например, Катар — тоже долго и дорого.

"Поставки из России прямая противоположность — это близко и дешево. Поэтому рано или поздно все вернется на круги своя — мы будем поставлять европейцам нефть и газ, ведь нам тоже это выгодно", — уверен Гуреев.

Пока же у стран Европы остается простой выбор — либо продолжать врать всем, в том числе, себе, что они не покупают российские энергоносители, при этом наладив теневые поставки, благо вариантов для этого масса. Либо на самом деле отказаться от них, принеся в жертву собственную экономику.