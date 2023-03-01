МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Экономить — вовсе не значит отказывать себе во всем и буквально трястись над каждой копейкой, скопить вполне приличную сумму можно просто соблюдая пять простых правил, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Держи карман шире. Кому на самом деле выгоден кешбэк

Первое — задаться целью. Это необходимо, потому что откладывать деньги лучше всего имея какую-то мотивацию, объяснил аналитик. Неважно, планируете ли вы покупку, хотите накопить детям на престижное образование или просто хотите иметь финансовую подушку. Если есть цель, то можно правильно расставить приоритеты и отказаться от сиюминутных прихотей вроде дорогих гаджетов или вечерних посиделок в кафе.

Второе — создать финансовый план, чтобы избежать случайных трат, которые, как правило, "съедают" важную часть личного бюджета.

"Главное — не переусердствовать. Маленькие радости вроде вкусного кофе в обед просто необходимы. Достаточно, если вы начнете откладывать хотя бы десять процентов от дохода. Главное — делать это регулярно", — посоветовал Джиоев.

Правило третье: оптимизация расходов. Вовсе не обязательно закупать продукты в оптовых магазинах и выбирать дешевые вещи. Порой достаточно грамотно использовать скидки и бонусные карты. Всегда стоит сравнивать цены, у разных продавцов они могут значительно отличаться. Джиоев призвал не забывать и о положенных по закону налоговых льготах за лечение, покупку недвижимости, а также об инвестиционных вычетах. Россиян научили, как ходить в магазин, чтобы меньше тратить

Аналитик также посоветовал обдумывать свои траты. Это важно для того, чтобы не переплачивать за то, что, возможно, не очень-то и нужно. Перед тем как достать банковскую карту, возьмите паузу хотя бы на несколько минут. Это время позволит проанализировать и решить — действительно ли вам нужен этот робот-пылесос или новые диски для авто?

И, наконец, последний совет — инвестируйте. Если вы просто откладываете сэкономленные деньги, их будет съедать инфляция. Не говоря уже о том, что, сохраняя накопления дома вы рискуете стать жертвой преступников, заключил эксперт.