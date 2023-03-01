МОСКВА, 1 марта — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Варшава перестала покупать российскую нефть после визита президента США Джо Байдена — не получив соответствующих документов и денег, "Транснефть" перекрыла вентиль. Как долго это продлится и что будет с трубопроводом "Дружба"? Стало страшно: зачем мировые центробанки скупают золото

На минувших выходных председатель правления польского топливного концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что Москва прекратила поставки нефти в Польшу. Во вторник он пояснил, что это произошло после приезда Байдена, но не уточнил, как связаны между собой оба события.

Интересно, что по действующим контрактам российская нефть в европейскую страну все еще должна поступать. Продлевать контракт с "Роснефтью" Варшава отказалась еще в январе, и поставки по нему уже прекратились. Однако соглашение с "Татнефтью", у которой польский концерн покупает 200 тысяч тонн сырья в месяц, продолжает действовать до конца 2024 года.

Что же произошло в конце февраля? Все очень просто: именно в это время трубопроводная компания "Транснефть" должна была прокачать сырье на польские НПЗ. Однако маршрутные поручения не были оформлены и оплачены, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Поэтому поставки исключили из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго.

Во вторник польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что его страна получает от России "около ноля" процентов нефти. Еще в начале года доля российских поставок составляла десять процентов. Отказываться от них не имело смысла — по условиям контракта за энергоноситель все равно пришлось бы платить, пояснил он.

При этом Варшава намеревалась полностью отказаться от закупок российской нефти в рамках европейского эмбарго. В данной ситуации должно удивлять не прекращение поставок, а тот факт, что они продолжались после 5 декабря 2022 года. На деле же в декабре "Транснефть" получила заявку от польских потребителей на прокачку трех миллионов тонн нефти в 2023 году.

"По всей видимости, принципиальность Польши, как это обычно и бывает, на словах оказалась куда больше, чем на деле", — рассуждает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

ГДЕ БРАТЬ НЕФТЬ

Варшава работает над диверсификацией поставок энергоресурсов уже достаточно давно. В начале 2000-х годов российская нефть играла ключевую роль в ее энергобалансе. Примерно с середины 2010-х годов стало больше сделок с другими партнерами. Скинут доллар с пьедестала: что задумала Америка

В 2021 году доля России в польском импорте нефти составляла порядка 60 процентов, а к ноябрю 2022 года она сократилась до 20 процентов. В начале 2023 года этот показатель продолжил снижаться. Поэтому закономерно, что сейчас особого вреда отказ от российского топлива полякам не нанесет.

"Польше не составит труда заменить российские поставки, поскольку компании были явно готовы к отказу от сырья из России. Альтернативными источниками станут Саудовская Аравия и Норвегия", — заявил эксперт Института энергетики и финансов Андрей Сторожев.

Мировой рынок нефти — это система сообщающихся сосудов. По крайней мере до тех пор, пока соблюдается баланс спроса и предложения. Купить энергоноситель в любой стране куда проще, чем газ — она не нуждается в предварительном сжижении, поставляется танкерами, а цена зависит от рыночной конъюнктуры.

Сильная сторона Польши — наличие развитой портовой инфраструктурой. В число самых крупных портов входят Гданьск, Гдыня, Щецин, Свиноуйсьце. Сама страна при этом является относительно скромным потребителем. Поэтому шансы заместить выпавшие объемы у нее есть. В крайнем случае, Варшава может обратиться за необходимыми ей нефтепродуктами к соседям по Евросоюзу или к Турции.

ДРУЖБА ПО-КАЗАХСКИ

Конечно, далеко не факт, что цена таких поставок будет устраивать покупателя. Рынок нефти волатилен и подвержен многим факторам. Цены могут как падать, так и резко взлетать. Полякам уже обещают в этом году рост энерготарифов минимум на 50 процентов и самую высокую инфляцию в ЕС. По расчетам Еврокомиссии, она достигнет 11,7 процента (показатель 2022 года — 13,2 процента). Россия открывает второй фронт для борьбы с долларом

Вариант сэкономить — поставки по нефтепроводу "Дружба". Сейчас они идут из России в Венгрию, Словакию и Чехию. Но теперь в систему могут включить и казахстанскую нефть. По данным "Транснефти", сейчас ее уже прокачивают в направлении пункта сдачи "Адамова застава" в Польше для дальнейшей поставки в Германию на НПЗ в Шведте. Раньше немцы закупали российскую нефть, но из-за эмбарго отказались от нее.

По данным "Казтрансойл", объем первой партии составил 20 тысяч тонн. В целом на 2023 год компания зарезервировала в системе "Транснефти" 1,2 миллиона тонн, из них 300 тысяч тонн — в первом квартале, пишет "Коммерсант".

"Продолжатся ли в дальнейшем поставки по "Дружбе" — неизвестно. Мяч в данном случае находится на польской стороне. Однако вероятность того, что Польша полностью откажется от российских поставок весьма велика", — считает Сторожев.

Конечно, для нас это серьезная потеря: трубопровод работал с 1960-х годов, снабжая нефтью всю Европу. В 2022 году по нему было поставлено около 38,5 миллионов тонн, причем основные объемы прокачивались по северной ветке.

Другое дело, что наша страна сейчас нацелена на другие рынки — импорт морем в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Африки вырос в несколько раз. С начала года поставки российского дизельного топлива в Марокко, по данным Kpler, составили 3,2 миллиона баррелей, что более чем в пять раз выше объемов за весь 2021 год. С другими странами динамика схожая. Несомненно, часть этой нефти окажется в Европе обходными путями. Но вот цена, несомненно, будет выше, чем при покупке напрямую у России.