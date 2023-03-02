МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Езда со скрытыми номерами на машине может привести не только к штрафу, но и лишению водительских прав, рассказали агентству "Прайм" специалисты ГК АвтоСпецЦентр и ГК Автодом. Водителям напомнили о новых правилах проверки на алкоголь с 1 марта

По их словам, ГИБДД выявляет нарушителей с помощью данных дорожных комплексов фиксации нарушений ПДД. После чего такие автомобили берутся на контроль, и их эксплуатация пресекается.

Дальше все зависит от ситуации. В судебной практике были случаи, когда водителей признавали невиновными за сокрытие госномеров: отсутствовали объективные доказательства, подтверждающие их умысел.

Автомобилисту могут вынести просто предупреждение, если номера были залеплены снегом или грязью, а погода была плохая. При этом сотрудник ДПС может попросить очистить знак. Если погода ясная и сухая, то нарушителю грозит штраф в 500 рублей.

Если же инспектор признал факт целенаправленного сокрытия регистрационного знака автомобиля, то водителя ждет штраф в размере пять тысяч рублей или же лишение прав сроком на три месяца. В отношении автомобилиста, внесшего изменения в госномер, возбуждается административное дело по ч. 2 ст. 12.2 КоАП.