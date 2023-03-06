МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Получить кредит довольно легко, если у вас есть постоянный доход, одна часто потом выясняется, что платежи по нему, чем рассчитывали. Почему так происходит и на что обратить внимание при чтении кредитного договора, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Раскрыты пять мифов о кредитах, в которые пора перестать верить

Основное правило при оформлении любого банковского продукта: внимательно изучить все условия.

"Закон вынудил банки убрать все скрытые комиссии, однако они спрятали их в тексты правил, публичных договоров и иных многостраничных и запутанных документов, размещенных на сайте банка, лишь часть из которых напечатана на бумаге мелким шрифтом", — подчеркнула эксперт.

К примеру, возможно повышение ставки при досрочном погашении кредита и неожиданные комиссии. Их могут "навесить" при возврате долга наличными в офисе банка, снятии средств или при оплате (то есть покупке товара за счет кредита).

Страховки являются обязательным условием сниженной процентной ставки в большинстве кредитных продуктов. Но банк, выдавая кредит, уже застраховал свои риски. Поэтому страховка в данном случае — лишь способ продажи дополнительного продукта.

"Часто плату за страховку включают в сумму выдаваемого кредита, а это значит, что платить проценты банку придется не только за сумму кредита, но и за стоимость страховки, что весьма сомнительно для интересов заемщика", — указала Кудерко. Пожалей свой кошелек: имеет ли смысл гасить ипотеку досрочно

Важно помнить, что любой кредит является платным, то есть процентным, поэтому "кредит под 0%" — лишь маркетинговая уловка. Рассрочку в ее истинном значении может предоставить только продавец. То, что предлагает банк — особый график платежей по кредиту, при котором проценты за покупателя платит продавец товара. Он же определяет период рассрочки, который не должен быть дольше 36 месяцев. На практике это в среднем два-шесть месяцев, поскольку большие проценты по кредиту для продавца платить не выгодно.

Не по всякому кредиту можно и обанкротиться. При рассмотрении дела о банкротстве суды выясняют, на что были потрачены средства, через какое время после их получения образовался долг и какие жизненные обстоятельства должника были причиной просрочки. Таким образом, обращаясь в банк за кредитом, помните — он точно внакладе не останется, а вот для вашего бюджета выплаты могут стать суровым испытанием.