МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Заявление о желании компенсаций от России из-за прекращения поставок нефти и газа со стороны польской Orlen выглядит странно — ведь Польша сама хотела от них отказаться. Причиной могут стать как попытки действительно получить какие-то деньги, так и проблемы внутри страны, рассказал агентству "Прайм" заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Orlen хочет потребовать от России компенсацию за прекращение поставок сырья

О том, что Orlen хочет потребовать от России компенсаций в связи с прекращением поставок нефти и газа заявил в понедельник глава компании Даниель Обайтек. "Вопрос компенсаций от России изучается", — сказал он

"Странно слышать подобные жалобы от страны, которая намеревалась с 5 декабря в рамках европейского эмбарго отказаться от закупки российской нефти", — прокомментировал его слова Фролов.

Он напомнил об опыте финской компании "Газум", которая уже ходила в суд, требуя компенсаций от "Газпрома". Но Стокгольмский арбитраж признал факт форс-мажора, связанный с отказом финской стороны оплачивать газ по рублевой схеме и законодательным запретом со стороны Москвы на реализацию газа иностранным компаниям из недружественных стран вне рублевой схемы.

"То есть, "Газпром" не имел права продавать этот газ. В случае компании Orlen, которая занята поглощением государственного нефтегазового предприятия PGNiG, возникает точно такая же ситуация", — прогнозирует Фролов.

Ситуация с нефтью может отличаться. Не исключено, что польские потребители боятся прекращения поставок и дефицита. На это надо как-то реагировать, поэтому и звучат заявления о судах и требованиях. Аналитик обратил внимание, что заявление идет не из официальных писем и не из сообщений на сайте компании, а из выступления топ-менеджера на радио. У Orlen есть контракт с "Татнефтью", действующий до конца 2024 года: по нему концерн ежемесячно приобретал 200 тысяч тонн российской нефти.

Договор входящей в Orlen PGNiG с "Газпромом" действовал до конца прошлого года, однако поставки газа были прекращены еще в апреле из-за отказа от расчетов за энергоресурс по новой схеме в рублях.