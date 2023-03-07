МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Риски ослабления рубля в 2023 году велики, поэтому для сохранения сбережений имеет смысл частично перевести их в другие валюты. Как это сделать и что выбрать, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Гримасы доллара обернутся проблемами для всего мира

Он напомнил, что возможности валютной диверсификации снизились за счет перехода доллара и евро в статус недружественных. Это привело к появлению инфраструктурных рисков и дополнительных расходов, связанных с владение данными валютами.

"Сейчас основными вариантами для диверсификации становятся валюты дружественных стран", — отметил аналитик.

Он выделил три основных варианта:

• Китайский юань.

Эта валюта представляет одну из ведущих мировых экономик, а товарооборот между Россией и Китаем будет только расти, что увеличивает интерес к юаню со стороны бизнеса. Это уже вылилось в рост объемов торгов на Московской бирже. Дополнительным фактором выступает рост числа инструментов, в которые можно разместить юани и получать процентный доход — как в банках, так и на долговом рынке. Но у юаня есть и риски. Главный — слишком мягкая денежно-кредитная политика регулятора. Это мешает его укреплению, в том числе, к доллару.

• Гонконгский доллар.

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Обе эти валюты представляют динамично развивающиеся экономики Азии и Ближнего Востока. Они стабильны к доллару на международном валютном рынке, поэтому будут достаточно близко повторять его динамику к рублю. Пока варианты по размещению средств в данных валютах с возможностью получения процентного дохода минимальны, как и объемы торгов этим валютами в России. Это снижает интерес к ним как инструменту валютной диверсификации накоплений, резюмировал аналитик.