МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Китай получает все больше инструментов влияния на мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) — не только за счет объемов импорта, но и путем развития собственного экспорта. Насколько это реально, как отразится на ценах и чего боится Запад? "Синьор Помидор" разгневался: почему европейцам не хватило овощей

В 2021 году Китай занимал первое место в мире по импорту СПГ с показателем почти в 110 миллиардов кубических метров. В 2022 году импорт снизился на 19 процентов из-за длительных коронавирусных локдаунов. Но в этом году экономика страны по прогнозам должна расти — на 4,3 процента по оценке Всемирного банка и на 5,5 процента по мнению Goldman Sachs.

Это означает, что газа понадобится больше. Китай превращается из крупного импортера СПГ в более гибкого игрока со способностью балансировать мировой рынок. В прошлом году страна перепродала не менее 5,5 миллионов тонн энергоносителя. Это эквивалентно примерно 6% от общего объема спотового рынка, что делает КНР значимым компенсирующим поставщиком, пишет Bloomberg.

КИТАЙ ПРАВИТ БАЛ

Эксперты относятся к этим оценкам неоднозначно.

"Рынок СПГ могут контролировать только его производители", — напомнил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса" РУДН Хаджимурад Белхароев.

В числе производителей сжиженного газа эксперт назвал Россию, США, Катар, Алжир, Иран, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Нигерию и Венесуэлу. Китай, как и другие страны, может лишь закупать по более высоким или низким ценам. Если он нарастит спрос, цена повысится, в том числе, для него самого.

С другой стороны, КНР за счет громадных объемов потребления все же может влиять на цены опосредованно. Все помнят, как в условиях антироссийских санкций Евросоюз в прошлом году начал наращивать долю СПГ в своем импорте. Помог Китай, который из-за коронавирусных локдаунов сократил спрос на внутреннем рынке и перепродал излишки за пределы страны. Благодаря этому Европа получила половину нужных ей объемов "голубого топлива" реэкспортом и смогла избежать экстремального подорожания.

ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНЫ

В текущем году на фоне ожидаемого роста экономики Китай оставит больше газа для внутренних нужд. Сейчас СПГ в Европе относительно дешев — его цена на прошлой неделе упала ниже 500 долларов за тысячу кубов впервые с августа 2021 года. Но сокращение реэкспорта из КНР может вызвать закономерное подорожание топлива летом — импорт из России на минимуме и нестабилен, "Северные потоки" собираются законсервировать, а готовиться к новому отопительному сезону нужно. Игра без правил: США приступили к последнему этапу захвата Европы

Серьезной грозы Западу с этой стороны на данный момент нет, считает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета "Школа политических исследований" Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Роман Файншмидт.

"Экспорт СПГ наращивают США: в 2021 году они прибавили 49 процентов, а в 2022-м еще восемь процентов", — напомнил он. Рост цен сделает выгодным новые проекты по сжижению газа. Таким образом, у Штатов есть перспектива стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире уже в текущем году. На данный момент они слегка уступают Австралии.

УГРОЗА С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

В свою очередь, Китай, не желая зависеть только от импорта СПГ, пытается развивать трубопроводные поставки природного газа из России. Ряд проектов, в том числе, "Сила Сибири", уже работает, другие находятся в стадии проработки и согласования. Их реализация намечена примерно на 2030 год.

Кроме этого, КНР может заместить часть потребностей за счет угля (своего и импортного, в том числе, российского). Страна декларирует стремление к "чистой" энергетике, сокращая долю угольной промышленности, но в зависимости от экономической целесообразности готова отложить переход.

Но значимое влияние на рынок окажет вовсе не это. Сейчас обсуждается запуск масштабного производства сжиженного газа из российского сырья на территории Китая, указала доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В.Плеханова Ирина Фатьянова. Россия открывает второй фронт для борьбы с долларом

"Данный проект находится в статусе разработки", — отметила она. В стране уже работает несколько десятков небольших заводов по сжижению газа. Это производство хотят масштабировать, а в перспективе построят кластер по газопереработке, чтобы увеличить экспорт СПГ.

Все это дает основания полагать, что в 2023 году Китай сможет укрепить свои позиции на рынке СПГ и подтвердить статус влиятельного игрока с далеко идущими планами.

В условиях мирового экономического кризиса он демонстрирует устойчивость, что и привлекает партнеров.

При этом цены — не самый важный параметр, куда важнее долгосрочные контракты, которые обеспечивает Китай. Стремление Пекина подписывать такие контракты дает ему еще больше возможностей контроля. Это и беспокоит Запад. С учетом постоянного усиления конкуренции выход на первый план китайских компаний в качестве импортеров, посредников, а затем и экспортеров даст стране возможность заполучить контроль на рынке СПГ на десятилетия вперед. Тогда Европа рада будет купить у Китая газ по любой цене — даже если этот газ российский.