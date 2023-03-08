МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Хранить деньги на карте очень удобно — они в постоянной доступности и ими можно оперативно управлять. Однако не стоит держать там все сбережения, оптимальное количество средств на карте — плановые расходы на неделю, рассказала агентству "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Названы пять "золотых" правил разумной экономии

"На внеплановые траты лучше добавлять средства отдельно в день совершения платежа. Это убережет от эмоциональных покупок и позволит научиться разумной экономии. Вы сможете отслеживать расходы и не потратите заработанное за короткий срок", — посоветовала она.

Как известно, деньги на карте не растут, если не брать в расчет начисление процентов на остаток в ряде случаев. Поэтому перемещение части средств на накопительный счет позволит получить пассивный доход и сформировать накопления.

Нередко нахождение денег на накопительном счете/вкладе останавливает от спонтанных трат. Жалко терять процент, а решение "подождать" спустя время делает когда-то желанную покупку менее привлекательной, отметила Дайнеко. Кроме того, за средства на карте в большинстве случаев несет ответственность ее владелец, а за те, что на вкладе — исключительно банк. В случае хищения он обязан компенсировать потерю.

Наконец, имея все деньги на одном карточном счете, сложнее рассчитать бюджет на месяц и сложнее копить. Постоянно видя остаток, сложно рассчитывать траты, зато легко забыть о запланированных расходах. Распределение средств позволит не бороться с соблазном потратить их все, сказала эксперт.