МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Стать "невидимкой", просто выключив геолокацию на телефоне, нельзя: есть как минимум четыре способа отследить местоположение в обход геолокационных сервисов, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов. IT-эксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию

Вышки сотовой связи

Когда вы используете телефон, сигналы передаются туда и обратно к ближайшей вышке.

"Операторы сотовой связи могут рассчитать примерное местоположение вашего телефона, измерив время, необходимое сигналу для прохождения туда и обратно", — объяснил эксперт.

Общественный Wi-Fi

Смартфон с включенным Wi-Fi самостоятельно связывается с ближайшими сетями. При этом ваше устройство автоматически сканирует ближайшие точки доступа и отмечает уровень сигнала. При использовании общедоступного Wi-Fi провайдер обычно просит согласиться на отслеживание местоположения. Затем он будет фиксировать нахождение в зоне действия одной из его точек. Россиян научили, как “замести” цифровой след в Сети

Имитация вышки сотовой связи

Есть еще и IMSI-перехватчики — устройства, которые имитируют вышки сотовой связи. Они обманом заставляют телефон подключаться (за счет более сильного сигнала), передавать его местоположение и идентифицировать информацию.

Вредоносное или шпионское ПО

Устройство, зараженное вредоносным или шпионским ПО, может отслеживать местоположение, даже если настройки геолокации отключены. Вредоносные программы также могут записывать действия в Сети и позволить киберпреступникам украсть личную информацию или замедлить работу устройства, подытожил Степанов.