Киберэксперт Степанов: смартфон можно обнаружить с помощью сотовой вышки или Wi-Fi
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Стать "невидимкой", просто выключив геолокацию на телефоне, нельзя: есть как минимум четыре способа отследить местоположение в обход геолокационных сервисов, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов.
Вышки сотовой связи
Когда вы используете телефон, сигналы передаются туда и обратно к ближайшей вышке.
"Операторы сотовой связи могут рассчитать примерное местоположение вашего телефона, измерив время, необходимое сигналу для прохождения туда и обратно", — объяснил эксперт.
Общественный Wi-Fi
Смартфон с включенным Wi-Fi самостоятельно связывается с ближайшими сетями. При этом ваше устройство автоматически сканирует ближайшие точки доступа и отмечает уровень сигнала. При использовании общедоступного Wi-Fi провайдер обычно просит согласиться на отслеживание местоположения. Затем он будет фиксировать нахождение в зоне действия одной из его точек.
Имитация вышки сотовой связи
Есть еще и IMSI-перехватчики — устройства, которые имитируют вышки сотовой связи. Они обманом заставляют телефон подключаться (за счет более сильного сигнала), передавать его местоположение и идентифицировать информацию.
Вредоносное или шпионское ПО
Устройство, зараженное вредоносным или шпионским ПО, может отслеживать местоположение, даже если настройки геолокации отключены. Вредоносные программы также могут записывать действия в Сети и позволить киберпреступникам украсть личную информацию или замедлить работу устройства, подытожил Степанов.
https://1prime.ru/exclusive/20230308/840001810.html