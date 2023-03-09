МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Если валюта покупается с целью долгосрочного сбережения средств и защиты их от девальвации рубля, то нет смысла ждать каких-то минимумов курса. Сделку надо совершать, как только для этого появятся деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Названы валюты, которые будут расти в 2023 году

Ожидая более выгодный курс, есть риск его не дождаться. Тогда придется покупать еще дороже. Краткосрочные и даже среднесрочные колебания котировок по большей части непредсказуемы, для ловли таких движений необходимы навыки профессионального трейдера или даже специальная программа алгоритмической торговли.

"В долгосрочном плане неважно, по какому курсу вы купили валюту. Средняя цена приобретения в любом случае окажется ниже при постепенном ослаблении рубля. К тому же на длительном периоде неудачные покупки будут компенсироваться удачными", — объяснил Бабин.

Если стоит вопрос о крупном одноразовом вложении в иностранную валюту, и хочется это сделать выгоднее, тогда необходимо прогнозировать направление движения котировок. В частности, для рубля это: уровень геополитических рисков или наличие соответствующей неопределенности, конъюнктура рынка сырья и его среднесрочные и долгосрочные перспективы, ситуация с платежным балансом и дефицитом/профицитом госбюджета. Сейчас эти показатели в большинстве своем говорят в пользу ослабления рубля. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

Для иностранной валюты эксперт посоветовал обратить внимание на такие характеристики, как размер, динамика и диверсификация экономики страны, ее выпускающей, а также монетарную политику национального Центробанка.

Сейчас в этом плане лучше всего подходит доллар США. Однако из-за рисков санкционных ограничений на операции с западными валютами в безналичной форме у нас лучше покупать гонконгский доллар, курс которого исторически привязан к американскому, подытожил Бабин.