МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. В странах, чья экономика страдает от импортозависимости и слишком завязана на США, вероятен дефицит долларов. Причем от размера государства напрямую это не зависит — важны другие факторы, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Китай навлек на Россию новый риск

"К примеру, двойной дефицит бюджета и торгового баланса наблюдается в десятках стран, включая Индию и Бразилию. Выходом из ситуации является валютизация национальной финансовой системы или переход на универсальные денежные инструменты", — считает он.

В прежние времена таким инструментом было золото, и оно не зависело от политики какого-либо государства. Сегодня доллар пока еще доминирует в международной торговле, но он все больше становится заложником политики ФРС.

"Если ставки растут, то найти соответствующий кредит или свободные деньги для инвестиций, становится крайне сложно", — объяснил эксперт.

Он напомнил, что универсальный денежный инструмент — это фактически мешок зерна, грамм золота или литр масла. Такие инструменты имеют натуральное происхождение и натуральную ценность. Нет никакой необходимости перевозить золото ящиками, но это определенная гарантия, что средства у страны есть и они могут иметь отражение в национальной валюте.

Доминирование доллара в торговле и на долговых рынках приводит к тому, что стоимость такого долга и его обслуживания становится непредсказуемой. Назван единственный способ расшатать трон доллара

"Высокие ставки способны неожиданно разорить вполне стабильную страну, приведя к дальнейшему росту ее долга и перераспределению прав собственности в пользу кредитора. Риски эти сегодня нависают над всеми, у кого существует значительный внешний долг, номинированный в долларах США, а также торговый дефицит, который не в состоянии обеспечить приток необходимой валюты", — добавил аналитик.

При этом сам доллар уже существует в таком объеме, который грозит ему девальвацией в ближайшие годы.

России все это не касается, поскольку от импортозависимости и привязки к США мы избавились. У нас достаточно товаров для продажи и нет огромных потребностей, которые можно было бы удовлетворить исключительно за счет импорта, покупаемого на доллары, резюмировал Кочетков.