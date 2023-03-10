МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. При начислении работнику заработной платы в нее может входить не только оклад, но и выплаты компенсационного и стимулирующего характера — так называемы надбавки, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова. Названы несколько "лишних" выходных, которые можно просить на работе

Некоторые виды надбавок прописаны в законе и работодатель обязан их производить. Это районный коэффициент северянам, доплата за сверхурочную работу. А есть и такие, которые работодатель сам прописывает в своем локальном нормативном акте и выплачивает в определенном случае или при достижении каких-либо результатов. Это может быть премия за аттестацию, дополнительная выплата при увольнении по собственному желанию и другие.

К выплатам компенсационного характера можно отнести:

— за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

— за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

— при выполнении работ различной квалификации;

— при совмещении профессий (должностей);

— при сверхурочной работе;

— при работе в ночное время;

— при работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Россиянам напомнили о дополнительных выходных в мае

Компенсационные надбавки могут носить разовый характер, например: направление работника в командировку в местность с особыми климатическими условиями или временное поручение работнику выполнения работ различной квалификации. В данном случае размер и порядок выплаты назначаются приказом руководителя в соответствии с локальными нормативными актами организации. К компенсационным выплатам относятся надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

К выплатам стимулирующего характера относят:

— за интенсивность и высокие результаты работы;

— за стаж непрерывной работы;

— за качество выполняемых работ;

— за наличие квалификационной категории;

— за материальную ответственность;

— материальная помощь; Россиянам напомнили о дополнительных выплатах с 1 марта

— премии;

— другие стимулирующие выплаты, носящие как регулярный, так и разовый характер.

"Данные виды доплат устанавливаются коллективным либо трудовым договором, а также локальным нормативным актом, таким как "Положение об оплате труда и премировании". Кроме того, работодатель может дополнительно премировать сотрудника, издав соответствующий приказ", — сказала Антонова.

Для ряда категорий сотрудников предусмотрены дополнительные выплаты за стаж, наличие учетной степени, проезд к месту работы. Прописанное в законе повышение уровня реальной заработной платы может быть обеспечено за счет премии.