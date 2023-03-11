МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Мысль о том, что США теряют контроль над нефтяным рынком не лишена оснований — бурного роста добычи у них не предвидится, зато у участников ОПЕК+ есть свободные мощности и цель усилить влияние. Что предпримет Белый дом в этой ситуации, читайте в материале "Прайм". Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

В СМИ зазвучали сомнения, что США со своей сланцевой нефтью смогут долго влиять на нефтяной рынок. "Я думаю, что сейчас во главе отрасли стоят три страны, и ближайшие 25 лет ничего не изменится", — предположил исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.

Речь идет о трех арабских государствах, на которые приходится основная доля добычи ОПЕК — Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте. Именно у них еще есть свободные мощности для роста добычи. Похвастаться этим никто в мире больше не может. Исключение — Иран и Венесуэла, которые находятся под санкциями.

Опрошенные "Прайм" эксперты оценили эту идею двояко. Они напомнили, что о завершении сланцевой революции мы слышим уже не первый год. Называют разные причины. Теперь речь идет о давлении инвесторов, требующих отдачи вложенных средств.

Действительно, в последнее время американские нефтяники отказались от прежней бизнес-модели — займи денег и бури, сколько можешь, а потом еще займи денег. "Но это не означает, что нефть кончилась — это означает, что кончилось терпение кредиторов и акционеров, которые потребовали свои деньги назад", — указал эксперт ИРТТЭК Дмитрий Коптев.

Однако особого "сдувания" сланцевой нефти пока не видно. В конце февраля — начале марта 2023 года ее добыча составляла около 12,2 миллионов баррелей в сутки. Это на 5% больше, чем в то же время год назад. Если раньше сомневались, что после волны банкротств страна сможет побить доковидный рекорд — 13 миллионов баррелей в сутки, то теперь прогноз ОПЕК о достижении к 2030-м годам отметки 16,1 миллионов баррелей в сутки не кажется фантастикой.

С другой стороны, мировой спрос на нефть оживляется гораздо быстрее. В 2023 году он прогнозируется на уровне 101,9 миллионов баррелей в сутки, а прирост к уровню 2022 года может составить 2,3 миллиона баррелей в сутки. Компенсировать этот объем американцы не смогут — об этом свидетельствуют ежемесячные данные Минэнерго страны.

Инвесторы не хотят инвестировать в бурение из-за долгового "шлейфа" собственников месторождений. "Им сложно принять решение только на фоне призывов администрации увеличить объем добычи нефти, так как в противовес звучат угрозы поднять налоги на "грязную" энергетику", — пояснил доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС Тамара Сафонова.

ОПЕК И ЕЕ КОНКУРЕНТЫ

В принципе, американские сланцевые производители никогда не имели контроля над рынком. Их доля была относительно невелика, и они не могли договариваться между собой об уровне добычи или ценах — это противоречит законодательству США. Какой выходкой ОАЭ может обрушить цены на нефть

"ОПЕК, напротив, влияет на цены путем координации объемов добычи", — комментирует главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.

Однако возможности меняются в зависимости от баланса рынка. В эпоху быстрого роста сланцевой добычи доля картеля снижалась. Сейчас ситуация стабилизировалась, и ОПЕК вновь нацелилсь на мировое господство.

Но есть еще одно препятствие — Россия. Если в 70-80-х годах СССР был привязан к единственному потребителю — Европе — сетью нефтепроводов, то теперь российская нефть свободно поставляется по всему миру танкерами. Россия уже продемонстрировала способность вытеснять поставщиков, ту же Саудовскую Аравию, с их традиционных рынков. И, если потребуется, продемонстрирует ее снова.

"Сегодня рынок нефти устроен значительно сложнее, чем 40-50 лет назад, и говорить о возвращении доминантной роли одной силы, пусть даже столь влиятельной, как ОПЕК, мне кажется опрометчивым", — считает Коптев.

АМЕРИКА ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ

В то же время, для США потеря рычагов воздействия на нефтяной рынок была бы катастрофичной. Дорогое моторное топливо в автомобильной стране — верный "билет на выход" для любой администрации Белого дома. Мы помним, как перед выборами в Конгресс президент Джо Байден в панике распродавал стратегический резерв, пытаясь хоть немного сбить цены на заправках.

Поэтому можно смело утверждать, что американская администрация, хоть демократическая, хоть республиканская, сделает все, чтобы не допустить такого развития событий. Меры могут быть как экономическими (например, снятие санкций с Венесуэлы, частично это уже сделано), так и политическими.

Конечно, нефть в США еще есть. Но дело в том, что ее добыча напрямую привязана к цене — чем дороже, тем выгоднее. Однако удорожания нет и не предвидится: с начала этого года стоимость барреля марки Brent лежит в боковике 80-85 долларов. Игра без правил: США приступили к последнему этапу захвата Европы

Надежды на рост связаны с ожидающимся восстановлением экономики Китая. Однако он, судя по всему, удовлетворяет свои растущие потребности за счет относительно дешевой российской нефти. По словам Коптева, это уже вызвало сокращение спреда Brent/Urals примерно до 25 долларов за баррель (данные Neste). На рынке Индии дисконт еще меньше — 17-18 долларов за баррель, что следует из появившихся только что данных Argus и S&P Global Platts.

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ

В сложившейся на текущий момент ситуации основным участникам ОПЕК+ (России и Саудовской Аравии) намного проще балансировать объемами добычи нефти, чем сланцевым компаниям США, не готовым к бурению новых скважин в условиях рекордной инфляции и долговых обязательств, считает Сафронова.

Но дальнейшее сотрудничество во многом зависит от единства ОПЕК, которое далеко не гарантировано. Сообщения о выходе ОАЭ из ОПЕК в очередной раз не подтвердились, но конфликт интересов между Саудовской Аравией и ОАЭ объективно существует.

Поэтому, вероятно, речь идет о формировании нескольких центров силы, которые в зависимости от доли добычи смогут влиять на цены и контролировать рынок. Одним из них станет Россия, которая в одиночку способна обеспечить немалую долю потребностей дружественных стран.