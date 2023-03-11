МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ввод цифрового рубля открывает новые возможности для взаиморасчетов между гражданами России и организациями, обеспечивая большую прозрачность и надежность хранения средств, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Россиян научили правильно выбирать момент для покупки валюты

"Возможность использования "холодных кошельков" будет, наверное, наиболее интересной опцией новой формы денег", — сказал он.

Физлица смогут перемещать и передавать неограниченные суммы без использования банков и банковских карт. А организации получат существенную экономию на банковских тарифах за осуществление платежей. Государство же сможет полностью контролировать расходы и дальнейшее использование каждого отдельного рубля.

Перепелица объяснил, что всю информацию об операциях и транзакциях пользователь будет получать из тестового контура платформы цифрового рубля Банка России. Данные отразятся на балансе цифрового кошелька клиента в банковском приложении. Он будет иметь доступ к своим деньгам независимо от того, в какой финансовой организации они размещены.

Также россиянам не стоит беспокоиться, что технологии цифрового рубля будут слишком сложными для них и потребуют изучения длинных инструкций или специальной информации. На практике это не будет отличаться от обычного пользования мобильным банковским приложением, добавил эксперт. Раскрыто, сколько денег можно хранить на карте

Он подчеркнул, что цифровой рубль не сразу станет полноценным платежным средством для всех субъектов в стране. Пока проходят пилотные тестовые испытания, цель которых — апробировать и найти узкие места в использовании данной технологии. В дальнейшем поэтапно цифровые рубли вытеснят традиционные бумажные и электронные нетокенизированные деньги.