МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В России с первого апреля ежегодно проводится индексация социальных пенсий. В этом году их планируется повысить на 3,3 процента. На эти цели из федерального бюджета предполагается направить 15,57 миллиарда рублей, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Юрист объяснила, кому положена надбавка к зарплате

В России по состоянию на осень 2022 года социальную пенсию получали почти 3,5 миллиона человек. Это те граждане, которые по каким-либо причинам не заработали на страховую пенсию по старости. Также ее платят инвалидам, детям, потерявшим кормильца либо тем, у кого родители неизвестны.

"Социальная пенсия — это фактически помощь и поддержка со стороны государства", — пояснила она.

Размер повышения выплаты не всегда связан с ростом цен. Однако на региональных уровнях для тех, кто получает социальную пенсию, есть доплаты до прожиточного минимума региона.

Эксперт также напомнила что в прошлом году социальные пенсии были проиндексированы планово с апреля — на 8,6 процента, и внепланово — с 1 июня на десять процентов.