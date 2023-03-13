МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Возможное резкое повышение ставки Федрезерва США несет высокие риски дефолта для экономик с двойным дефицитом бюджета и торговли. Из крупных государств под ударом Индия, а за ней — десятки стран Африки и Латинской Америки, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. В банке объяснили, от каких кредитных карт нужно избавляться

"Проблема внешнего долга, номинированного в долларах США, не только в размере, но и в необходимости обслуживания. В практике государственного управления финансами предусмотрены возможности рефинансирования прежних обязательств. Если на определенный момент страна не в состоянии выплатить свой внешний долг полностью, то она может вновь занять средства для покрытия текущих платежей", — заявил собеседник агентства.

В последние 15 лет такие заимствования производились по достаточно низким ставкам. Сейчас, на фоне ужесточения денежной политики ФРС США, они становятся намного дороже. По факту, для рефинансирования прежнего долга необходимо занимать деньги под еще более высокий процент, что делает его заметно дороже в обслуживании, а также увеличивает номинальный объем. Чем выше ставка ФРС, тем дороже и больше становится внешний долг.

Для экономик со слабым торговым балансом это становится неподъемным. Особенно это касается тех, у кого двойной дефицит бюджета и торговли, что не дает вывести денежные потоки в плюс.

"Сегодня это десятки государств, начиная с Индии. Следом идут страны Африки, Латинской Америки — огромный список", — сказал Кочетков. Названы самые вредные кредиты, которые могут разорить

Повышение ставки ФРС для этих стран не единственная проблема. Удорожание доллара приводит к снижению цен на товары экспорта проблемных стран. Их доходы страдают, а расходы увеличиваются. Эксперт привел в пример ситуацию на Шри-Ланке, чья экономика испытала масштабный шок из-за высоких цен на энергоносители и продовольствие. При этом туристическая отрасль, которая ранее приносила значительный доход, пострадала из-за пандемии.

Единственным рецептом от долговых и валютных потрясений являются жизнь по средствам и развитие собственной экономики, которое снизит зависимость от внешнего финансирования или импорта товаров. Однако такой путь удается далеко не всем. Чаще правительства ограничиваются секвестром бюджетов и повышением налогов, но без развития это приводит к снижению деловой активности и сокращению доходной базы бюджета, что в будущем усложняет обслуживание долга, заключил аналитик.