МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Все больше государств начинают сокращать использование доллара из-за рисков, которые проявились после заморозки российских активов. Спрос на американскую валюту снижается, поэтому США теряют возможность бесконтрольно печатать свою валюту, рассказал "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

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Он напомнил, что власти США уже год повышают ставки для борьбы с инфляцией. Это приводит к масштабному удешевлению гособлигаций, которые имеют большой вес в портфелях банков. Как следствие, у них образовались убытки, которые усугубляются "просадкой" акций.

"Это создает предпосылки для так называемых "набегов на банк", когда вкладчики массово начинают снимать деньги со счетов. Все это ставит власти США в очень сложное положение. Они могут оказаться перед выбором — спасти финансовую систему страны и пожертвовать долларом или наоборот. Одновременно сохранить и то, и другое может не получиться", — объяснил он.

Спасение финансовой системы — если в таковом возникнет необходимость — может потребовать прекращения цикла повышения ставки или даже ее снижения, и в целом окончания количественного ужесточения.

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"В таком случае инфляция может полностью выйти из-под контроля, что будет чревато очень сильным ударом по доллару и его статусу мировой резервной валюты", — сказал Сыроваткин. А, значит, продолжать печатать доллар в огромных количествах уже не получится — на него не будет такого спроса.

Если же ФРС продолжит повышать ставки и в целом сохранит курс на борьбу с инфляцией, то это поддержит доллар, но последствия такой политики для финансовой системы США могут оказаться катастрофическими, резюмировал аналитик.