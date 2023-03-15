МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Все больше государств начинают сокращать использование доллара из-за рисков, которые проявились после заморозки российских активов. Спрос на американскую валюту снижается, поэтому США теряют возможность бесконтрольно печатать свою валюту, рассказал "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Аналитик назвал страны, где грядет дефолт

Он напомнил, что власти США уже год повышают ставки для борьбы с инфляцией. Это приводит к масштабному удешевлению гособлигаций, которые имеют большой вес в портфелях банков. Как следствие, у них образовались убытки, которые усугубляются "просадкой" акций.

"Это создает предпосылки для так называемых "набегов на банк", когда вкладчики массово начинают снимать деньги со счетов. Все это ставит власти США в очень сложное положение. Они могут оказаться перед выбором — спасти финансовую систему страны и пожертвовать долларом или наоборот. Одновременно сохранить и то, и другое может не получиться", — объяснил он.

Спасение финансовой системы — если в таковом возникнет необходимость — может потребовать прекращения цикла повышения ставки или даже ее снижения, и в целом окончания количественного ужесточения. США вызовут еще больше проблем в мире, заявила Захарова

"В таком случае инфляция может полностью выйти из-под контроля, что будет чревато очень сильным ударом по доллару и его статусу мировой резервной валюты", — сказал Сыроваткин. А, значит, продолжать печатать доллар в огромных количествах уже не получится — на него не будет такого спроса.

Если же ФРС продолжит повышать ставки и в целом сохранит курс на борьбу с инфляцией, то это поддержит доллар, но последствия такой политики для финансовой системы США могут оказаться катастрофическими, резюмировал аналитик.