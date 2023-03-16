МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Нарастание экономических проблем в США может снизить привлекательность доллара для инвесторов: если в стране начнется стагфляция, то можно будет говорить о необходимости его конвертации в другие валюты, рассказал "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Раскрыто, почему США утратили право бесконечно печатать доллары

Он отметил, что возможности ФРС по обузданию роста цен с помощью ставок снизились. Еще недавно мало кто сомневался, что американский регулятор на мартовском заседании поднимет ставки на 50 б.п. Однако ситуация буквально за пару дней изменилась — прогнозируются уже скромные +25 б.п.

Внезапный коллапс Silicon Valley Bank, Signature Bank и последовавшая за этим лавина распродаж в акциях банковского сектора поставили Федрезерв перед непростой дилеммой. С одной стороны, нужна жесткость в борьбе с инфляцией — в феврале она ускорилась до 0,5 процента(максимум с сентября 2022 года).

"В то же время ФРС сейчас вынужден проявлять мягкость для поддержания финансовой стабильности, ведь проблемы в финсекторе не в последнюю очередь спровоцировал рост ставок", — объяснил Бахтин. СМИ: США держат в руках "бомбу замедленного действия"

По мнению инвестстратега, если американский Центробанк вернется к мягкой политике прежде, чем поборет рекордную за четыре десятилетия инфляцию, то может реализоваться сценарий стагфляции, подобной той, что наблюдалась в США в 1970-х. В такой парадигме доллар продолжит обесцениваться на пять-семь процентов в год.

Таким образом, сохранение высоких статмаркеров по инфляции в Америке может подсказать инвестору целесообразность конвертации долларов в валюты экономик с низкой инфляцией, китайский юань, например.

Подводя итог, Бахтин отметил, что какой-либо катастрофы для доллара в ближайшем будущем ждать все же не стоит. В среднесрочной перспективе он сохранит ведущую роль в международных торговых расчетах, а ликвидность долларовых активов останется максимальной, резюмировал он.