МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Как и многие полезные инструменты в области технологий, чат-боты не только облегчают жизнь, но и в определенных случаях несут опасность, рассказал "Прайм" руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский. IT-специалист назвал условия, при которых умрет ваш аккаунт в WhatsApp

Прежде всего, с их помощью орудуют кибермошенники: чтобы не стать их жертвой, следует придерживаться основных правил.

Во-первых, проверяйте источник. Убедитесь, что чат-бот был разработан и выпущен доверенным и известным разработчиком или компанией. Также важно смотреть на разрешения, которые запрашивает чат-бот: если ему нужны персональные данные, то немедленно прекратите общение.

Простым, но действенным способом является проверка отзывов пользователей. Это поможет понять, насколько чат-бот безопасен и надежен. Россиян научили, как заставить банк вернуть украденные мошенниками деньги

Прозоровский призвал проследить, чтобы данные, которые передаются между вами и чат-ботом, не шли по открытым каналам связи.

"Это может означать, что они перехвачены или скомпрометированы", — объяснил эксперт.

Очень часто боты несут вредоносные ссылки или работают как бесконечный спам, используя простой способ привлечения, например, обещают бесплатно найти фильм или книгу. Не добавляйте в свои группы незнакомых ботов, которые "бесплатно" помогут вам в статистике или с функциями администратора сообщества. Помощи от них не будет — в лучшем случае вас просто завалит рекламой, заключил Прозоровский.