МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Если вы решили сдавать свой автомобиль в аренду, то нужно правильно составить договор, чтобы не только не потерять саму машину, но и полученные деньги, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Назван фактор риска, появляющийся на дорогах весной

Примеры сдачи машин в посуточную аренду говорят о том, что никаких гарантий спокойной жизни и стабильности дохода нет. Если на первых порах арендатор платит за аренду и предъявляет авто к осмотру, то ближе к окончанию срока действия договора водитель может стать менее внимательным во время управления транспортным средством: в том числе попасть в ДТП или бросить его где угодно.

"С правовой точки зрения это не будет угоном, так как между собственником и арендатором составлен гражданско-правовой договор. Однако наличие договора вовсе не избавляет владельца авто от обязанности доказывать, что в момент совершения административных правонарушений за рулем был не он. Поэтому гипотетически безразмерные штрафы повиснут на владельце до тех пор, пока не будет достоверно подтверждено обратное", — утверждает юрист.

Важно, чтобы договор с арендатором был очень хорошо проработан юридически. В нем следует учесть все возможные ситуации и риски. Самое главное — видеофиксация момента передачи авто, его состояния, повреждений, уровня топлива, исправности основных систем, стекол, зеркал, покрышек.

Второй важный момент — обязательство уплаты штрафов за нарушение ПДД и правил парковки. Подтвердить вину арендатора может он сам или свидетели. Целесообразно брать депозит для возможного покрытия расходов.

Соловьев также напомнил, что такая деятельность является предпринимательской, а полученные доходы должны быть включены в годовую налогооблагаемую базу по НДФЛ. В целом лучше не играть в демпинговые поддавки с каршеринговыми компаниями — у них совсем другой правовой статус, содержание договора, а также процедура идентификации и подтверждения факта нахождения арендатора за рулем.