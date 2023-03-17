МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Уходящая неделя стала поистине роковой для банков — она началась с краха сразу трех американских кредитных организаций, затем стало известно о проблемах одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Почему так "сошлись звезды", агентству "Прайм" объяснил аналитик "БКС Мир инвестиций" Игорь Герасимов. Больше не тайна. Капиталы начали бегство из Швейцарии

"Когда-то это должно было случиться, так почему не сейчас? Федрезерв весь последний год активно повышал ставки для борьбы с инфляцией. Это обвалило рыночную стоимость облигаций банков. По сути речь идет о "бумажных" убытках на 600 миллиардов долларов — на реальный бизнес они не влияют, но психологически неприятно", — рассказал он.

Спусковым ключком послужили события в смежной плоскости венчурных инвестиций и криптовалют: именно эти бизнесы обслуживали "потерпевшие". На рынке криптовалют закрылась криптобиржа FTX, а венчурный рынок существенно снизился после 2021 года.

Клиенты, которым перестало хватать денег, начали забирать их со счетов. Банкам пришлось продавать облигации, которые планировалось держать до погашения, себе в убыток, чтобы расплатиться с вкладчиками. "Дыра" в балансе стала очевидной, что усилило панический отток средств.

У "павших" банков была высокая концентрация клиентов в узких отраслях, и те оказались ненадежными вкладчиками. Падение трех банков вызвало понятный эффект паники в США, где люди до сих пор травмированы кризисом 2008 года.

Проблемы Credit Suisse в меньшей степени связаны с региональными банками в США. "Согласно нашему анализу, у банка нет такого объема нереализованных убытков. Однако он являлся проблемным уже несколько лет: был замешан в ряде скандалов, например, с фондом Archegos, получил штраф за отмывание денег болгарской мафией наркоторговцев в середине 2022 года, нес ощутимые убытки и испытывал отток клиентов", — пояснил Герасимов.

Про плеяду проблем Credit Suisse рынки вспомнили на фоне общей паники — банк был уже на виду у всего мира как неблагонадежный. Однако он является системообразующим для Швейцарии и может рассчитывать на полную государственную поддержку — швейцарские регуляторы сейчас будут делать всё, чтобы он не рухнул.