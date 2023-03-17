МОСКВА, 17 мар  — ПРАЙМ. Уходящая неделя стала поистине роковой для банков — она началась с краха сразу трех американских кредитных организаций, затем стало известно о проблемах одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Почему так "сошлись звезды", агентству "Прайм" объяснил аналитик "БКС Мир инвестиций" Игорь Герасимов.

Флаг Швейцарии

Больше не тайна. Капиталы начали бегство из Швейцарии

"Когда-то это должно было случиться, так почему не сейчас? Федрезерв весь последний год активно повышал ставки для борьбы с инфляцией. Это обвалило рыночную стоимость облигаций банков. По сути речь идет о "бумажных" убытках на 600 миллиардов долларов — на реальный бизнес они не влияют, но психологически неприятно", — рассказал он.

Спусковым ключком послужили события в смежной плоскости венчурных инвестиций и криптовалют: именно эти бизнесы обслуживали "потерпевшие". На рынке криптовалют закрылась криптобиржа FTX, а венчурный рынок существенно снизился после 2021 года.

Клиенты, которым перестало хватать денег, начали забирать их со счетов. Банкам пришлось продавать облигации, которые планировалось держать до погашения, себе в убыток, чтобы расплатиться с вкладчиками. "Дыра" в балансе стала очевидной, что усилило панический отток средств.

У "павших" банков была высокая концентрация клиентов в узких отраслях, и те оказались ненадежными вкладчиками. Падение трех банков вызвало понятный эффект паники в США, где люди до сих пор травмированы кризисом 2008 года.

Проблемы Credit Suisse в меньшей степени связаны с региональными банками в США. "Согласно нашему анализу, у банка нет такого объема нереализованных убытков. Однако он являлся проблемным уже несколько лет: был замешан в ряде скандалов, например, с фондом Archegos, получил штраф за отмывание денег болгарской мафией наркоторговцев в середине 2022 года, нес ощутимые убытки и испытывал отток клиентов", — пояснил Герасимов.

Про плеяду проблем Credit Suisse рынки вспомнили на фоне общей паники — банк был уже на виду у всего мира как неблагонадежный. Однако он является системообразующим для Швейцарии и может рассчитывать на полную государственную поддержку — швейцарские регуляторы сейчас будут делать всё, чтобы он не рухнул.