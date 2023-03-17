МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Потолок цен на нефть действует уже три месяца, а российские ответные меры — более месяца. Настало время подводить первые итоги, которые выглядят достаточно неожиданно. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

История нефтяных санкций началась в середине прошлого года, когда ряд стран полностью отказался от покупки российской нефти, перевозимой морским путем. С 5 декабря запрет, который поддержали все страны ЕС, G7 и Австралия, вступил в силу. Тогда же был введен так называемый нефтяной потолок в 60 долларов за баррель. Все, что дороже, теперь нельзя перевозить морем и страховать.

Для ряда стран сделали исключение: Япония продолжает получать российскую нефть с проекта "Сахалин-2", а европейские государства, не имеющие выхода к морю, сохранили трубопроводные поставки по "Дружбе".

С 5 февраля Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, а "Большая семерка" установила потолок цен на них. Лимит определен в размере 45-100 долларов за баррель в зависимости от вида топлива. С этого момента немалая часть нефтяного рынка ушла в тень. Танкеры то "всплывали" где-то в нейтральных водах, то вновь "испарялись". Российская нефть "перемешивалась" с какой-то другой и полученную смесь продавали в Европу как дозволенную, но с наценкой.

Теперь настало время серьезно изучить действие ограничений. Как выяснили в Минфине США, Россия сейчас экспортирует 75 процентов своей нефти, не пользуясь услугами подконтрольных Европе и Америке компаний. По данным исследования группы западных экономистов, на которое ссылается Forbes, мера не привела к падению цен на российскую нефть ниже потолка, как ожидалось.

На самом деле, она просто не работает. Вдохновители "потолка" — американские экономисты, которые испугались, что эмбарго ЕС на российскую нефть вызовет падение добычи в России и рост цен в мире. На горизонте замаячил риск дефицита трех миллионов баррелей в сутки.

"Поэтому было решено скорректировать систему так, чтобы российские компании могли найти обход и легально вернуться в западную экосистему морских перевозок и страхования", — пояснил замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

ЧЕМ ОТВЕТИЛА РОССИЯ

Дело в том, что Россия отказалась поставлять нефть по любым ценам. С 1 февраля вступил в силу запрет на поставку по контрактам, где прямо или косвенно применяется механизм фиксации потолка. Вместо этого нефтяные потоки были перенаправлены на альтернативные рынки — в Индию, Китай и Турцию. Больше не тайна. Капиталы начали бегство из Швейцарии

Реальных цен контрактов не знает никто — кроме, конечно, их участников. Те 50 долларов за баррель, которые озвучивает агентство Argus, по факту являются синтетической цифрой, нужной лишь для вычисления налогов. Реального положения дел она не отражает, уверен Фролов.

Тот факт, что поставки нефти из России после введения потолка хорошо сохранились, признало Международное энергетическое агентство (МЭА). По его оценке, российский экспорт нефти и нефтепродуктов в феврале упал на 500 тысяч баррелей в сутки. По итогам года ожидается снижение на 740 тысяч баррелей в день вместо прежнего прогноза 1,1 миллиона баррелей.

В марте Россия обещает сократить добычу на те же полмиллиона баррелей в сутки. Однако, по мнению агентства Kpler, по факту может быть на 30 процентов меньше.

Снижение на полмиллиона баррелей в марте — совсем не то, чего боялись, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. В этой части "потолок" работает.

По доходу России от нефти ясности пока нет. По данным МЭА, в феврале он сократился на 42 процента по сравнению с прошлым годом, до 11,6 миллиарда долларов.

"В части выручки российских нефтяных компаний есть разные оценки. Я бы подождал месяц-другой, чтобы яснее стал эффект", — рассуждает эксперт.

КТО МЕНЬШЕ?

Тем временем западная коалиция намерена до конца марта пересмотреть параметры потолка. Но согласия на этот счет до сих пор нет. По данным Wall Street Journal, страны G7 намерены его сохранить. Однако Польша, Литва и Эстония хотят снизить потолок на до 51,4, якобы основываясь на неких расчетах МЭА.

Но это вряд ли произойдет — Западу нужно, чтобы потолок имел хотя бы видимость реальной меры, уверены эксперты. "Мы помним, что в феврале наша нефть торговалась дешевле виртуального потолка. По логике, нужно было его снижать до 45-50 долларов за баррель, но оставили 60. Иначе выглядело бы совсем курьезно — всем ясно, что по такой цене Россия нефть не продаст", — считает Фролов. Нервы сдали: США упустили важный для себя рынок

В любом случае, все зависит от главных в западной коалиции, а это США. Если там решат, что рынок нужно стабилизировать, то потолок не тронут. По мнению Кокина, позиция США — максимальная гибкость. Вряд ли есть смысл что-то менять, если цены и так падают, к тому же, второе эмбарго вступило в силу только в феврале.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

По факту страны, которые ввели запрет, и так не имеют права покупать нашу нефть — они сами решили от нее отказаться. Мера рассчитана на третьи страны, которые работают с российскими компаниями, но они ее проигнорировали. Желание добровольно присоединиться к коалиции высказали Норвегия и Швеция, с которыми мы и так не торгуем. Информация о том, что ограничение готова поддержать Индия не получила подтверждения.

Между тем, именно Индия и в меньшей степени Китай — бенефициары "потолка" независимо от формального соблюдения его правил, считает Кокин. Если верны подсчеты Минфина США, то оставшиеся 25 процентов российского экспорта идут через посредников из ЕС.

Если так и есть, то схемы в рамках "потолка" необходимы, чтобы доставить нефть в Индию или Китай, ведь альтернатива — сокращение поставок и, следовательно, снижение добычи, заключил аналитик.