МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. За нарушения на работе — опоздания и ошибки — работодатель может использовать лишь три разрешенных наказания, и штрафа среди них нет. Пример Wildberries показывает, чем может обернуться нарушение, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Раскрыто будущее маркетплейсов после скандала с Wildberries

К возможным наказаниям относятся замечание, выговор и увольнение по статье Трудового кодекса. Если работник материально ответственный, с него могут вычесть за ущерб — например, разбитую посуду в ресторане или недостачу в кассе. Но это не то же самое, что штраф.

Даже если принять локальный нормативный акт, в котором будут прописаны штрафные санкции, он все равно не будет законным. Считается, что так работник лишается защиты — а это запрещено.

На примере кейса Wildberries мы видим, к чему может привести такая политика. До поры штрафы терпят, но потом недовольство партнеров выливается в громкие публичные акции с далеко идущими последствиями. Юрист объяснила, кому положена надбавка к зарплате

"На мой взгляд, компания должна вести социально- ответственную политику в отношении своих работников, и зная о проблеме и нарастании недовольства, руководство должно было предложить инструменты для сохранения стабильности. Это обошлось бы дешевле и сохранило репутацию", — считает Иванова-Швец.

Wildberries только за 2021 год увеличила свою чистую прибыль в 6,7 раза, так что для снижения напряженности и выработки более эффективной кадровой политики, и политики взаимодействия с клиентами есть финансовые возможности, уверена она. Это касается любого бизнеса, не только маркетплейсов — рано или поздно работодателям придется соблюдать законодательство, используя грамотный и социально ориентированный менеджмент.