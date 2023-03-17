Экономист Бадалов: банки боятся, что лимит бесплатных переводов поможет уходить от налогов
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банки опасаются увеличения лимита бесплатных переводов до 1,4 миллиона рублей из-за того, что многие граждане используют свои счета для коммерческой деятельности, и это сложно доказать, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов.
"Например, продавец товара предлагает покупателю вместо оплаты по карте сделать перевод. Такие случаи не редкость, а потом этот продавец, накапливая, по сути, выручку на своем счете переводит ее в другой банк", — пояснил он.
Из-за этого велики риски, что бесплатный лимит будет использоваться в скрытой коммерческой деятельности, добавил эксперт.
Сегодня на пресс-конференции после заседания ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина высказала мнение, что лимит перевода между счетами в разные банки должен составлять 1,4 миллиона рублей. Принципиально важно, чтобы люди могли делать такие переводы хотя бы в пределах застрахованной суммы, считает она.
В настоящее время возможности для бесплатного перевода ограничены. Например, в Системе быстрых платежей в месяц можно перевести без комиссии 100 тысяч рублей. Все, что свыше, переводят с комиссией 0,5 процента. Переводы по телефону свыше определенного лимита обойдутся в один-полтора процента.
На данный момент законопроект, предлагающий сделать бесплатным перевод до 1,4 миллиона рублей между своими счетами в разные банки,, прошел первое чтение. По мнению Бадалова, чтобы избежать злоупотреблений, следует дополнить ограничение по бесплатному лимиту частотой переводов, например, не чаще одного раза в год. В целом принятие документа снизит издержки для клиентов и позитивно повлияет на конкуренцию между банками.
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