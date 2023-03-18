МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Масштабные кризисы часто вызывают "эффект домино", и обвал американских банков не исключение. Как он повлияет на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Раскрыто, почему США утратили право бесконечно печатать доллары

По словам эксперта, американские банки очень тесно интегрированы с кредитными организациями Европы и Азии, что вызывает опасения.

"Если американский кризис примет масштабный характер, он способен оказать негативное влияние на стабильность работы кредитных организаций по всему миру. Фактически под угрозой окажется вся мировая финансовая система", — предупредил Кузнецов.

В России сложилась уникальная ситуация — санкции фактически изолировали ее финансовую систему от внешнего влияния. Российские банки свели к минимуму взаимодействие с финансовыми институтами из "недружественных" стран. Ограничения на движение капитала и сокращение возможности инвестиций в зарубежные активы также играют на руку российскому рынку.

"В итоге наложенные на нас санкции служат нам щитом от мировых потрясений", — пояснил экономист.

Более того, на новостях об американском негативе курс рубля на минувшей неделе немного укреплялся. Но маловероятно, что это продолжится, поскольку главным сейчас является соотношение предложения и спроса на валюту, что в свою очередь обусловлено объемами экспорта и импорта. Юрист объяснила, кому положена надбавка к зарплате

За прошлый год экспорт вырос почти на 20 процентов, а импорт упал более чем на 11 процентов. В результате Россия не только получила положительное сальдо торгового баланса, но и обеспечила приток валюты в большем объеме, чем необходимо. Однако данные свидетельствуют и о падении доходов бюджета почти на четверть. И именно этот фактор, как предполагает Кузнецов, в итоге окажется решающим.

Таким образом, укрепление рубля если и продолжится, то незначительно — не более чем до 70–73 за доллар. Затем, если кризис в США не усугубится, курс вернется к комфортному для него уровню выше 75 рублей за доллар, заключил эксперт.