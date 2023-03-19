МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. На что обращать внимание при выборе нового или подержанного автомобиля из Китая и какие подводные камни могут ожидать покупателя, рассказывают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

Как известно, большинство традиционных иностранных производителей покинули российский авторынок. Их место поспешили занять китайцы. Так, по данным аналитиков "Открытие Авто" и "АвтоБизнесРевю", в прошлом году количество китайских дилерских центров в России перевалило за тысячу. Это почти треть от всех работающих в стране автосалонов.

Если раньше к брендам из КНР мы относились с определенной долей скепсиса, то теперь ситуация изменилась. Китайский автопром сделал большой шаг вперед, и теперь в отношении автомобилей из Поднебесной нельзя сказать: "дешево — значит, плохо". Сегодня на отечественном рынке представлено более 40 моделей китайских производителей. А это значит, что есть из чего выбрать.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

К плюсам китайских автомобилей относят:

Современный и стильный дизайн: китайцы умело копируют популярные европейские модели, внося некоторые изменения;

Доступные цены: кроссовер из Китая может быть почти вдвое дешевле аналогичного японского собрата. "При этом по качеству и комплектации машины могут быть примерно одинаковыми, а переплата идет за бренд и историю", — поясняет руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников;

Широкая дилерская сеть, доступное обслуживание и ремонт;

Приспособленность к российским условиям: большой багажник, высокий клиренс, экономный расход топлива.

Главный минус китайского авто — недорогие материалы. Именно это делает машины доступными, но влияет на внешний вид и комфорт. Например, в салоне непремиальных моделей используются дешевый пластик и обивка, некоторые производители экономят на лакокрасочном покрытии, не везде хорошая шумоизоляция.

Второй момент — состояние двигателя и коробки. Этот "подводный камень" часто может найти только специалист.

НА ЧТО СМОТРИМ

Параметры выбора китайской машины не сильно отличаются от общих для авторынка: важны характеристики, внешний вид, безопасность, комфорт, цена. Каких-то особых технических тонкостей тут не существует, ведь первые несколько лет можно ездить, не задумываясь о ремонте. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

Есть и гарантия производителя: от трех до семи лет в зависимости от модели. Она позволяет не сильно беспокоиться о поломках, заверил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков.

Для тех, кто хочет минимизировать сложности с последующим обслуживанием, имеет смысл при покупке обращать внимание на популярность марки и модели. Чем востребованнее авто, тем больше сервисов и проще найти запчасти.

Безусловных лидера продаж на российском рынке три: Changan CS75FL, EXEED VX и Chery Tiggo 7 Pro. Это достаточно дорогие модели, поэтому если стоимость для вас важный параметр, то стоит обратить внимание на другие марки.

ДОЛЬШЕ — ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

Любой иностранный производитель перед выходом на новый рынок адаптирует авто к его условиям — изменения вносятся в кузов, подвеску, рулевое управление и другие части машины. Они позволяют продлить срок беспроблемной службы и снизить потери на ремонты по гарантии, напомнил автоэксперт Егор Васильев.

"С учетом того, насколько активно китайский автопром ринулся на захват российского рынка, логично предположить, что новые игроки пока не сумели набрать достаточную статистику поломок. А, значит, покупая авто у производителя, только пришедшего в Россию, вы рискуете столкнуться с рядом проблем", — предупредил он.

По этой причине сейчас предпочтительней приобретать китайские авто тех брендов, которые присутствуют на нашем рынке уже несколько лет и успели внести в их конструкцию необходимые изменения. Речь идет о Chery, Geely, Haval.

По прочим производителям набор проблем традиционен. Это подвеска, рулевое управление, слабая шумоизоляция, проблемы с климат-контролем и бортовой электроникой. Автоэксперт посоветовал не приобретать машины в максимальных комплектациях и с гибридными силовыми установками.

"Чем сложнее автомобиль, тем вероятнее он выйдет из строя, а вы можете столкнуться с отказом в дорогостоящем гарантийном ремонте, например, из-за нарушения условий эксплуатации авто", — предупредил Васильев.

"КИТАЕЦ" С ПРОБЕГОМ

Подержанных китайских автомобилей тоже не стоит бояться. Раньше считалось, что они не отличаются долговечностью и безопасностью, но за последние несколько лет все поменялось. Популярные модели успешно набирают хорошие баллы в европейских краш-тестах. Многие комплектующие для европейских брендов, например, Audi, давно собираются в Китае. Такого никто не ждал: что будет, если вы купите авто из Китая

"Автомобили из КНР с пробегом — отличный вариант, если нужна машина по доступной стоимости, с хорошей технологичной начинкой и достойным качеством сборки", — считает Решетников.

Китайских машин с проблемной историей на рынке немного: все они на виду, относительно свежие, комплектаций мало, поэтому и с ценой все более или менее очевидно. Но проверить, нет ли проблем с банками, страховой, налоговой и другими службами все-таки стоит.

Важно тщательно осмотреть выбранную машину. Если вы не специалист, то лучше доверить это профессионалу. Именно он верно оценит электронику, состояние кузова, двигателя, коробки передач и проведет вместе с вами пробную поездку. Так будет проще сразу выявить все возможные "косяки".