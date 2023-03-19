МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Цифровая пенсия не может "сгореть" или "обнулиться". Напротив, средства граждан будут надежно защищены, так как цифровые рубли токенизированы, рассказал "Прайм" заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Названы пять "золотых" правил разумной экономии

В конце прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам начнут выплачивать пенсию цифровыми рублями, когда это новшество будет внедрено. Это будет сделано по желанию пенсионеров — точно так же, как сейчас они могут выбирать между получением пенсии через "Почту России", на карту либо банковский счет. Согласно планам ЦБ, в цифровых рублях можно будет получать не только пенсии, но и зарплаты.

Перепелица опроверг опасения, которые звучат в СМИ: такая пенсия не может "сгореть" и у нее не будет какого-либо "срока годности". Цифровые деньги получат уникальный идентификатор, по которому можно отследить всю историю транзакции. Пока что сроки ввода цифровой пенсии не определены. По мнению эксперта, сначала введут переходный период, в рамках которого пенсионеры смогут выбирать вариант счета — цифровой или обычный. Расчеты будут проводится через систему быстрых платежей, классическим банковским переводом и через карты банков.

Говоря об уже существующих вкладах, то в рамках переходного периода, возможно, россиянам предложат перевести их в цифровой рубль на добровольной основе, предлагая лучшие условия, резюмировал Перепелица.