Юрист Кудерко: оспорить штраф ГИБДД можно с помощью жалобы с доказательством невиновности
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Бывает, что водителям приходят совершенно неожиданные штрафы: в ряде случаев их можно оспорить, но иногда дело практически безнадежно, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, больше всего рискуют профессиональные водители организаций, служб такси, арендаторы машин из проката авто и каршеринга.
"Дело в том, что все перечисленные транспортные средства находятся в собственности юридических лиц, а это означает повышенный размер штрафа", — предупредил юрист.
К примеру, парковка на газоне или детской площадке хотя бы одним колесом влечет за собой штраф в 300 тысяч рублей. А перевозка в машине ребенка без спецустройств чревата штрафом в 100 тысяч рублей. Оспорить такие штрафы сложно, но можно — такие прецеденты были.
Проще всего обжаловать штраф за нарушение, которого по факту не было. Например, камера фиксирует нарушение, даже если знака там больше нет. Бывает, что в результате сбоя камера показывает превышение в несколько сотен километров в час или нарушение, совершенное соседним авто. Если вы можете доказать невиновность, подайте жалобу в то ведомство, которое выписало постановление. Это можно сделать онлайн через Госуслуги или на специальных сервисах (например, в Москве это "Московский транспорт"), либо на сайте суда. Прикрепите к обращению доказательство невиновности, например, фото с видеорегистратора.
А вот за неочевидные нарушения штраф заплатить придется — например, если на пустынной дороге вдали от населенных пунктов вдруг появился знак ограничения скорости и вы его не заметили.
Объемное украшение на переднем/заднем стекле автомобиля станет основанием для штрафа в 500 рублей, ведь оно уменьшает обзор. То же касается грязного поворотника, фар и стоп-сигналов. Даже если нарушение не привело к ДТП и не влияло на процесс вождения, достаточно самого факта. Поэтому даже нелепые, на ваш взгляд, требования лучше не нарушать, так будет дешевле и безопаснее, заключила адвокат.
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