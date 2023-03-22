МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Бывает, что водителям приходят совершенно неожиданные штрафы: в ряде случаев их можно оспорить, но иногда дело практически безнадежно, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Водителей предупредили о строгом наказании за скрытые номера

По ее словам, больше всего рискуют профессиональные водители организаций, служб такси, арендаторы машин из проката авто и каршеринга.

"Дело в том, что все перечисленные транспортные средства находятся в собственности юридических лиц, а это означает повышенный размер штрафа", — предупредил юрист.

К примеру, парковка на газоне или детской площадке хотя бы одним колесом влечет за собой штраф в 300 тысяч рублей. А перевозка в машине ребенка без спецустройств чревата штрафом в 100 тысяч рублей. Оспорить такие штрафы сложно, но можно — такие прецеденты были.

Проще всего обжаловать штраф за нарушение, которого по факту не было. Например, камера фиксирует нарушение, даже если знака там больше нет. Бывает, что в результате сбоя камера показывает превышение в несколько сотен километров в час или нарушение, совершенное соседним авто. Если вы можете доказать невиновность, подайте жалобу в то ведомство, которое выписало постановление. Это можно сделать онлайн через Госуслуги или на специальных сервисах (например, в Москве это "Московский транспорт"), либо на сайте суда. Прикрепите к обращению доказательство невиновности, например, фото с видеорегистратора. Назван неожиданный способ лишиться машины и заработанных на ней денег

А вот за неочевидные нарушения штраф заплатить придется — например, если на пустынной дороге вдали от населенных пунктов вдруг появился знак ограничения скорости и вы его не заметили.

Объемное украшение на переднем/заднем стекле автомобиля станет основанием для штрафа в 500 рублей, ведь оно уменьшает обзор. То же касается грязного поворотника, фар и стоп-сигналов. Даже если нарушение не привело к ДТП и не влияло на процесс вождения, достаточно самого факта. Поэтому даже нелепые, на ваш взгляд, требования лучше не нарушать, так будет дешевле и безопаснее, заключила адвокат.