МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Уведомления с кодом для авторизации, когда вы не запрашивали доступ, могут означать, что злоумышленники перехватили доступ. Тогда следует предпринять ряд шагов, рассказал "Прайм" руководитель департамента инфраструктуры и архитектуры корпоративных систем ИМБА ИТ Антон Шумилов. Назван способ "скрытно" читать сообщения в Telegram

В целом такую ситуацию легче предупредить, чем исправить. Актуальным решением для мессенджеров и социальных сетей является установка двухфакторной аутентификации везде, где это возможно, сказал эксперт. В этом случае даже если злоумышленник попытается авторизоваться с вашего аккаунта, он не сможет это сделать с помощью только лишь перехвата кода авторизации.

Помимо этого, если вы наблюдаете активность не со своего устройства, то лучше выйти в настройках со всех устройств и оставить авторизацию только своего основного девайса.

При подозрительных признаках, например, изменении в учетной записи и появлении непонятных сеансов входа, незамедлительно меняйте пароль. Вообще желательно его менять каждые три месяца и не использовать комбинации, схожие с другими вашими учетными записями, резюмировал Шумилов.