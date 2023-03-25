МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Если вам надоел привычный фитнес-клуб, а поддерживать себя в форме нужно, то стоит обратить внимание на необычные виды спорта: возможностей масса — на любой вкус и кошелек, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры физического воспитания НИУ ВШЭ, тренер сборной команды учебного заведения по диск-гольфу, Денис Мигунов. Названы главные ошибки в приеме "витаминов красоты"

Самым дорогим из них является, конечно, классический гольф.

"У гольф-клубов нет традиции пускать на свои поля тех, кто захочет поиграть разок. Требуется членство в клубе, которое стоит от 100 тысяч рублей в год", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, понадобится экипировка, в которой важнее всего обувь: она не должна сильно топтать газон. И, конечно, набор клюшек в количестве десяти штук, каждая из которых стоит по 30-50 тысяч рублей. Аренды клюшек, как правило, не бывает. То есть заняться гольфом — это выложить около полумиллиона рублей.

"Есть зимний гольф в помещениях на тренажерах, он доступен многим", — добавил Мигунов.

По его мнению, гораздо доступнее "диск-гольф": в Москве, на данный момент, всего две площадки, куда можно прийти поиграть со своим инвентарем. А это набор из трех дисков, который стоит в районе трех-трех с половиной тысяч рублей. Впрочем, для этого вида спорта подойдет любая летающая тарелка.

Еще есть серфинг, но только в специальных бассейнах с искусственной волной. В Москве они есть в "Сколково" и в Люблино-Марьино. Посещение стоит около четырех тысяч рублей в час для занятия в группе размером четыре-восемь человек. Из других затрат — тапки, пляжная одежда и, возможно, на первых порах индивидуальный инструктор по цене тысяча рублей в час. Это не ананас. Какие продукты помогут похудеть

"Сквош — дешевый и простой вид спорта — около 1,5 тысячи рублей за аренду корта на человека", — напомнил Мигунов. Плюс аренда ракеток и мячиков, но это уже недорого. Сквош, по его мнению, прекрасный спорт, если нужно выпустить пар.

Есть еще сезонные виды спорта, которыми можно заниматься на природе: волейбол, баскетбол, настольный теннис, пляжный волейбол, бадминтон. Лучшая альтернатива обычному фитнесу — это кроссфит, заключил эксперт.