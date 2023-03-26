МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Перепрошивка и установка неофициального программного обеспечения смартфона — распространенная услуга, которую предлагают частные сервисы: она несет как новые возможности, так и особые риски, рассказал агентству "Прайм" технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов. Раскрыто, насколько безопасно использовать чат-боты

По его словам, такой софт всегда дает мошенникам лишний шанс добраться до ваших персональных данных. В процессе перепрошивки можно заполучить вирусное ПО, с помощью которого украдут фото, контакты, попытаются взломать мессенджеры и перехватить сообщения.

В опасности окажутся и сбережения, ведь во время таких операций может произойти сбой, результатом которого станет перехват мошенниками банковский информации — например, смс с одноразовыми кодами от банка.

Устройство могут даже полностью вывести из строя без возможности восстановления — проще говоря, оно превратится в "кирпич".

Иными словами, неофициальное программное обеспечение может создать пользователю массу проблем. Поэтому эксперт посоветовал всегда обращаться в официальные сервисы, где специалисты работают с техникой давно и имеют соответствующую сертификацию. В этом случае риск незапланированных вторжений через внештатное ПО будет сведен к минимуму.