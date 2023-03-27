МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Многие задумываются о сокрытии своего номера телефона для совершения исходящих звонков. В первую очередь, – чтобы не оставлять информационный след и не попасть в очередную спам-базу, хотя по факту это не имеет большого смысла, рассказал "Прайм" руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов. Раскрыто, что делать, если ваш мессенджер взломали

Он напомнил, что существует возможность сокрытия номера телефона от оператора мобильной связи по технологии Calling Line Identification Restriction (CLIR) – антиопределитель номера (АнтиАОН). Мобильные операторы в России предоставляют данную услугу, однако открыто заявляют, что данный способ не всегда работает.

"Иногда можно встретить специальные приложения для смартфона, в некоторых моделях присутствует встроенный антиопределитель, — объяснил эксперт. — Данные решения не дают 100-процентной гарантии сокрытия вашего номера и позволяют сделать его невидимым только в моменте для конкретного звонка".

Глобально скрыть свой номер не представляется возможным, так как данные звонящего, – точнее, его SIM-карты, IMSI – передаются на базовую телефонную станцию. Поэтому даже если вам удастся скрыть свой номер в момент звонка другому человеку, то распечатка (детализация звонков) все равно покажет, кто звонил. Россиян научили, как заставить банк вернуть украденные мошенниками деньги

Эксперт объяснил, что данные для спам-баз собираются из многочисленных источников, и совсем не обязательно они попадут туда после определения вашего номера. Тем, кто действительно беспокоится о своей цифровой безопасности лучше всего приобрести дополнительную сим-карту. С одного номера можно звонить близким и друзьям, с другого — всем остальным. Этот же номер оставляйте в клиниках, магазинах и любых формах обратной связи в интернете, посоветовал Степанов.