МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Программа-шпион может нанести немало вреда: следить за вашим местоположением, даже если вы отключили эту функцию, воровать личную информацию и банковские данные. Как ее обнаружить в вашем смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич. Названа услуга, которая может превратить смартфон в "кирпич"

"Если батарея смартфона стала вдруг слишком быстро разряжаться, повысился расход мобильного трафика, дополнительно ухудшилась производительность устройства или телефон стал самостоятельно перезагружаться, то это явные признаки присутствия шпионской программы", — заявил эксперт.

Он посоветовал насторожиться при неожиданном изменении ваших личных настроек. Например, самопроизвольно изменилась стартовая поисковая страница в браузере.

Кроме того, Гулевич отметил, что, как и в случае с компьютером, признаком наличия вирусного ПО является внезапное возникновение всплывающих окон или сообщений об ошибках работы программ.

Чтобы пресечь появление программы-шпиона, следует скачивать и устанавливать приложения только из доверенных источников, официальных магазинов приложений и сайтов компаний. Важно использовать мобильный антивирус. Владельцам смартфона на Android следует проверить, какие приложения имеют доступ к "Специальным возможностям" (Настройки —> Спец. возможности). Это дает приложениям право "подсматривать" за другими программами, выставлять настройки на свое усмотрение, выполнять разнообразные функции от вашего лица, напомнил эксперт.