Киберэксперт Гулевич: признаки наличия шпиона на смартфоне — перезагрузка и работа батареи
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Программа-шпион может нанести немало вреда: следить за вашим местоположением, даже если вы отключили эту функцию, воровать личную информацию и банковские данные. Как ее обнаружить в вашем смартфоне, рассказал агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич.
"Если батарея смартфона стала вдруг слишком быстро разряжаться, повысился расход мобильного трафика, дополнительно ухудшилась производительность устройства или телефон стал самостоятельно перезагружаться, то это явные признаки присутствия шпионской программы", — заявил эксперт.
Он посоветовал насторожиться при неожиданном изменении ваших личных настроек. Например, самопроизвольно изменилась стартовая поисковая страница в браузере.
Кроме того, Гулевич отметил, что, как и в случае с компьютером, признаком наличия вирусного ПО является внезапное возникновение всплывающих окон или сообщений об ошибках работы программ.
Чтобы пресечь появление программы-шпиона, следует скачивать и устанавливать приложения только из доверенных источников, официальных магазинов приложений и сайтов компаний. Важно использовать мобильный антивирус. Владельцам смартфона на Android следует проверить, какие приложения имеют доступ к "Специальным возможностям" (Настройки —> Спец. возможности). Это дает приложениям право "подсматривать" за другими программами, выставлять настройки на свое усмотрение, выполнять разнообразные функции от вашего лица, напомнил эксперт.
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