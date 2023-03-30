МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Бывает, что Wi-Fi-подключение дома работает медленнее, чем хотелось бы: проблема может быть в самом роутере, но не исключено, что кто-то действительно ворует ваш интернет. Как это понять, объяснил "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Ученый объяснил, может ли роутер быть опасен для здоровья

Прежде всего проверьте роутер: часто плохой сигнал может быть вызван тем, что маршрутизатор режет скорость. Дело в том, что производители сетевого оборудования в технических характеристиках обычно указывают теоретически достижимую скорость.

"Ключевое слово здесь — "теоретически". Если Вы видите на роутере надпись, что его максимальная скорость работы теоретически 100 мегабит в секунду, а на деле он обеспечивает лишь 60 мегабит в секунду, то это нормально", — сказал Кусков.

Исправить ситуацию можно, обновив прошивку роутера (от нее зависит работа абсолютно всех его компонентов) и драйвер Wi-Fi адаптера на компьютере или ноутбуке (он обеспечивает скорость работы устройства и возможность использовать его дополнительные режимы и функции).

Если кто-то другой подключится к вашему роутеру, то скоростные характеристики будут снижаться в зависимости от количества подключенных устройств.

"Если есть подозрения в воровстве, в первую очередь следует провести аудит своих собственных устройств, которые подключены к Wi-Fi, таких, как смарт-ТВ, ноутбук, смартфон, и так далее. Они могут существенно замедлять скорость вашего интернета", — объяснил Кусков. Пользователям объяснили, как защитить домашний Wi-Fi от злоумышленников

Самый простой способ — это отключить все свои устройства от Сети и проверить индикатор на роутере, который указывает на то, что его активно используют. Если индикатор будет продолжать мигать тогда, когда вы точно знаете, что никто не пользуется интернетом и никакие девайсы не подключены к вашей сети, то это явно указывает на то, что ваш Wi-Fi воруют.

В этом случае основным правилом для предотвращения дальнейшей кражи вашего интернета является создание нового серьезного пароля. Очень многие выбирают самый простой пароль, который мошенники могут без труда разгадать. Лучше поменять его на сложный, который будет состоять из цифр, букв, прописных и строчных символов.

В интерфейсе настроек маршрутизатора можно установить настройку "Запретить доступ к Интернету всем незарегистрированным устройствам", а для всех своих гаджетов создать регистрацию с фиксированным IP — это избавит от "непрошеных гостей". Наконец, время от времени стоит проверять, не вышло ли обновление к роутеру, чтобы обеспечивать себе все больший уровень защиты, подытожил Кусков.