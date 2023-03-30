Киберэксперт Кузьменко рассказал, что мошенники стараются усыпить бдительность жертвы
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мошенники всегда стараются выглядеть убедительно — почувствовать подвох можно не всегда и не сразу, однако есть маркеры, по которым становится ясно — вас хотят обмануть, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления цифровой безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Единственная цель мошенников — узнать код подтверждения из СМС или CVC-код вашей банковской карты. Чтобы вытянуть его, вам начнут рассказывать всевозможные легенды. Человека склоняют к принятию быстрого решения, потому что "акция только один день", принуждают к предоплате на карту, чтобы "забронировать товар" и т.п. При этом сумма может быть незначительной, чтобы не спугнуть жертву раньше времени.
Мошенник будет всячески пытаться усыпить вашу бдительность и приводить много странных доводов. При этом может обещать, что угодно — вплоть до отправки скана паспорта, который затем окажется поддельным. По-прежнему успешны провокации — вы звоните по объявлению, но никто не отвечает, при этом со счета списывается немалая сумма. Так же работает схема с наследством — вам обещают "золотые горы" после смерти вашего родственника за границей, от вас требуются лишь документы и оплата небольших издержек. Фишинговая ссылка к такому сообщению прилагается.
Если все это не действует, мошенники переходят к угрозам. Суд, арест, обнародование личных данных — в ход идет все. Могут убеждать, что ваши деньги можно спасти только срочным переводом на якобы "безопасный" счет, иначе все сгорит.
Здесь полезно обратить внимание на цифровые приметы — информацию в профиле, фотографию, отзывы, количество подписчиков. Мошенники, как правило, пишут с фейковых аккаунтов, с грамматическими ошибками. На прямые вопросы дают уклончивые ответы, запутывают. Для достоверности могут представиться сотрудником прокуратуры или Центробанка. В такой момент мало, кто вспомнит, что ЦБ, например, не работает с физическими лицами и тем более не подает заявления в правоохранительные органы без инициативы клиентов банка.
Аферисты щедры на обещания — представившись сотрудником преуспевающей компании, сразу обещают сказочный доход без усилий и невероятные скидки. Важно понимать, что дохода в тысячи процентов за месяц просто так не бывает, заключил Кузьменко.
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