МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Мошенники всегда стараются выглядеть убедительно — почувствовать подвох можно не всегда и не сразу, однако есть маркеры, по которым становится ясно — вас хотят обмануть, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления цифровой безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Россиянам рассказали о популярных схемах мошенничества

Единственная цель мошенников — узнать код подтверждения из СМС или CVC-код вашей банковской карты. Чтобы вытянуть его, вам начнут рассказывать всевозможные легенды. Человека склоняют к принятию быстрого решения, потому что "акция только один день", принуждают к предоплате на карту, чтобы "забронировать товар" и т.п. При этом сумма может быть незначительной, чтобы не спугнуть жертву раньше времени.

Мошенник будет всячески пытаться усыпить вашу бдительность и приводить много странных доводов. При этом может обещать, что угодно — вплоть до отправки скана паспорта, который затем окажется поддельным. По-прежнему успешны провокации — вы звоните по объявлению, но никто не отвечает, при этом со счета списывается немалая сумма. Так же работает схема с наследством — вам обещают "золотые горы" после смерти вашего родственника за границей, от вас требуются лишь документы и оплата небольших издержек. Фишинговая ссылка к такому сообщению прилагается.

Если все это не действует, мошенники переходят к угрозам. Суд, арест, обнародование личных данных — в ход идет все. Могут убеждать, что ваши деньги можно спасти только срочным переводом на якобы "безопасный" счет, иначе все сгорит. ЦБ составил портрет наиболее уязвимого для мошенников клиента банка

Здесь полезно обратить внимание на цифровые приметы — информацию в профиле, фотографию, отзывы, количество подписчиков. Мошенники, как правило, пишут с фейковых аккаунтов, с грамматическими ошибками. На прямые вопросы дают уклончивые ответы, запутывают. Для достоверности могут представиться сотрудником прокуратуры или Центробанка. В такой момент мало, кто вспомнит, что ЦБ, например, не работает с физическими лицами и тем более не подает заявления в правоохранительные органы без инициативы клиентов банка.

Аферисты щедры на обещания — представившись сотрудником преуспевающей компании, сразу обещают сказочный доход без усилий и невероятные скидки. Важно понимать, что дохода в тысячи процентов за месяц просто так не бывает, заключил Кузьменко.