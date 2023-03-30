МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Употребление свежих фруктов и овощей весной — не всегда благо. В некоторых случаях они могут навредить уставшему от зимы организму, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, нутрициолог, руководитель кафедры Интегративные технологии здоровья Академии социальных технологий Ирина Никулина. Врач развеяла главный миф о весеннем авитаминозе

Все дело в том, что в плодах, особенно тех, которые в несезон встречаются на прилавках магазинов, может содержаться большое количество пестицидов и нитратов. Производители обработают ими фрукты и овощи, чтобы существенно увеличить их срок хранения.

Особо осторожно следует вводить несезонные овощи и фрукты в рацион детей — ведь их организм гораздо медленнее выводит токсины. Научно доказано, что пестициды увеличивают вероятность образования раковых заболеваний, серьезных аллергических реакций, проблем со стороны респираторной, нервной и эндокринной систем, зрения и так далее.

Прежде всего, Никулина посоветовала с осторожностью относиться к выбору ранних яблок. "Восковые" фрукты, так аппетитно выглядящие на прилавке магазина, содержат дифениламин — один из наиболее канцерогенных консервантов. То же касается фруктов, завернутых в индивидуальную бумажную упаковку — обычно она обработана токсичными веществами, позволяющими избежать потемнения кожуры плодов и продлить срок их хранения.

Чтобы понять, подверглось ли яблоко химической обработке, следует положить его в горячую воду и немного подождать. Если на поверхности воды образуется маслянистая пленка, его можно выбрасывать. Тонкая кожа яблока не в силах защитить мякоть от проникновения вредных веществ, — объяснила эксперт. Диетолог назвала продукты, которые насытят на весь день

Сочный и крупный виноград весной — тоже повод насторожиться. Чтобы сохранить его товарный вид, зачастую используются фумиганты (бромистый метил, хлорпикрин или 1,3-дихлоропропен) — химия для лечения растений. Клинически доказано, что она угрожает человеку гормональными сбоями, ухудшением мозговой деятельности, серьезными нарушениями развития у детей.

Свежая весенняя клубника также входит в топ-список токсичных плодов. Вспомните, как быстро эта ягода портится летом, тогда как внесезонный долгоиграющий суррогат практически "вечен". Причин долгой жизни весенней клубники несколько — метилбромид, хлорпикрин или телон, провоцирующие рост раковых клеток и проблемы щитовидной железы.

И, конечно, старайтесь весной обходить стороной персики и нектарины — около 90 процентов этих сочных плодов в это время года пропитаны пестицидами и фунгицидами. Дождитесь летнего урожая, если не хотите навредить своему организму.

То же касается и весенних овощей. Болгарский перец, сельдерей, шпинат, огурцы, зеленые салаты, томаты — вся овощная радуга, которая призвана укреплять организм, питая его витаминами и необходимыми микроэлементами, весной еще не справляется с этой функцией. Многие овощные культуры также подвергаются химической обработке, чтобы дольше прожить на полках магазина. Врач перечислила наиболее полезные для зрения продукты

Нутрициолог напомнила о правилах, которые важно соблюдать при выборе овощей и фруктов весной.

• Всегда нюхайте овощи и фрукты. Если они не "напичканы" химией, то будут иметь натуральный запах;

• Старайтесь не покупать овощи и фрукты гипертрофированных размеров — это нездоровый рост;

• Смотрите на цвет. Чересчур яркие для этого сезона овощи и фрукты, скорее всего, полны консервантов.

Чтобы уберечь себя от отравления и неприятных последствий, в начале весны можно выбирать замороженные овощи и фрукты. При правильной заморозке плоды сохраняют свои по-настоящему полезные свойства и могут питать вас полезными веществами до наступления естественного фруктово-овощного сезона, резюмировала Никулина.