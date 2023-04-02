МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Парковаться во дворах можно, но нужно знать некоторые правила и тонкости, чтобы не попасть на штраф, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Россиян научили, как оспорить штраф за парковку у дачного участка

Городская застройка не всегда соответствует действующим строительным/санитарным нормам и правилам (СНиПам и СанПиНам). Например, СанПиН № 74 от 27.09.2007 предусматривает запрет на стоянку автомобиля с включенным двигателем на придомовой территории многоквартирного дома ближе границ норматива.

Иными словами, расстояние от парковки на десять машин до фасада многоквартирного дома не может быть менее десяти метров, а парковки на 51-100 машин — не ближе 25 метров.

Конечно, мало какие дома, особенно старой застройки, могут похвастаться такой придомовой территорией, причем в обе стороны от фасада. Как правило, от окон до начала проезжей части расстояние менее положенных десяти метров, отметила эксперт.

Но компромисс все же возможен. Если парковки у дома нет, разрешается оставлять машину на тротуаре таким образом, чтобы проход для пешехода был не менее двух метров. Это опасное ограничение, любое отклонение может привести к штрафу до 300 тысяч рублей, если машина оформлена на компанию. Частнику нарушение обойдется в пять тысяч рублей.

Следует помнить, что автомобиль с включенным двигателем может стоять на придомовой территории не более пяти минут. Начиная с шестой минуты, водитель совершает административное правонарушение, ответственность за которое составляет до трех тысяч рублей.

Жалобы на нарушение правил парковки можно подать в управляющую компанию, жилищный надзор или Роспотребнадзор, поскольку нормы направлены в первую очередь на защиту здоровья жителей от негативного воздействия выхлопных газов, напомнила Кудерко.

При систематических нарушениях управляющая компания должна принять меры, обеспечивающие соблюдение установленных нормативов на придомовой территории, инициировать установку ограничительных знаков или ограничить возможность парковки в непосредственной близости от дома, резюмировала она.