МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Очень часто россияне стараются взять отпуск в мае, желая объединить его с праздниками и "растянуть" время своего отдыха, но стоит хорошо просчитать, выгодно ли брать отпуск в мае с финансовой точки зрения, рассказала "Прайм" старший преподаватель базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина. Названы случаи, когда можно взять деньги вместо отпуска

Дело в том, что отпускные рассчитывают, учитывая календарные дни, сказала она. А при исчислении зарплаты берут только рабочие дни.

"Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже зарплата за один рабочий день. В такие месяцы брать отпуск невыгодно, ведь при расчете отпускных сотрудник может получить даже меньше оклада", — объяснила Стюрина.

В мае мало рабочих дней, а к выходным добавляются праздничные дни 1 и 9 мая. Если праздничный день выпадает на выходной день или перед/после выходного дня, для оптимизации производственных процессов происходит перенос выходных дней на следующий рабочий день. Таким образом, в табеле учета рабочего времени рабочих дней становится меньше, сказала эксперт.

В 2023 году больше всего рабочих дней в августе — целых 23. В марте и октябре по 22 рабочих дня. В финансовом плане лучше всего отдыхать именно в эти месяцы. Также, чтобы отпуск удлинился, выгодно брать его с понедельника, подытожила эксперт.