МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Значительно укрепить российскую валюту способен взлет цен на нефть выше отметки в 100 долларов за баррель на фоне решения о сокращении добычи странами-экспортерами, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Все только начинается: экономика повернулась к нам другой стороной

"Сегодняшний курс рубля выглядит слишком слабым и даже рискованным для целей Банка России по борьбе с инфляцией. Однако он сформировался не на пустом месте. Развивается параллельный импорт, также организуются поставки из дружественных стран по обычным торговым каналам", — пояснил он.

Еще один фактор, ослабляющий рубль — необходимость российских экспортеров в формировании новых логистических маршрутов. Это требует некоторого экспорта капитала и давит на нацвалюту. Однако ситуация должна стабилизироваться, и обратное движение рубля не выглядит безнадежным, считает он.

"Прежде всего, решение некоторых стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу позволяет более уверенно говорить о том, что нефть в ближайшие месяцы не будет слишком дешевой. Чем больше дефицит на рынке, тем больше востребована российская нефть, которая имеет шансы избавиться от искусственного потолка цен", — прогнозирует специалист.

В этом случае доходы российского бюджета начнут восстанавливаться. "Многие банки улучшили свои прогнозы, ожидая нефть по 100 долларов, а то и выше во втором полугодии", — добавляет эксперт.

Еще один резерв силы рубля содержится в инфляции и текущих доходностях на рынке ОФЗ, напомнил он. К 27 марту темпы годовой инфляции замедлились уже до четырех процентов — это ключевой уровень для Центробанка России. Между тем доходности ОФЗ удерживаются выше десяти процентов.

"Если темпы роста цен останутся на сложившемся уровне, то регулятор пойдет на снижение ставки, а вслед за этим мы можем ожидать ралли на рынке облигаций федерального займа, что, как правило, сопровождается укреплением рубля", — пояснил Кочетков. Платежом красен: почему страны избавляются от американского долга

Пока сложно говорить о каких-либо значениях курса, но логичнее смотрелись бы цифры в диапазоне 70-75 рублей за доллар, а не сегодняшние 78 рублей за американскую денежную единицу.

То есть, для стабилизации и укрепления рубля требуются несколько факторов: нормализация импортно-экспортных потоков, невысокая инфляция и возобновление цикла смягчения денежной политики Центробанка.

Собеседник агентства напомнил, что рубль мог бы укрепиться сильнее, если бы в ситуацию не вмешивались финансовые власти, решая вопросы бюджета за счет ослабления курса. Он напомнил, что в конце 2022 года в деловой среде проводился опрос относительно курса рубля.

"Многие представители бизнеса говорили о том, что им не нужен слишком крепкий, или слишком слабый рубль. Прежде всего, для бизнеса важен относительно стабильный курс, который позволяет более эффективно планировать свою деятельность. Сегодняшнее ослабление сложно назвать стабильностью, а по сей причине оно должно смениться на обратное движение", — подытожил представитель "Открытия".