МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россиянин на пенсии может вновь трудоустроиться, тогда он получает статус работающего пенсионера: продолжит получать пенсию по старости в том же объеме, что до выхода на работу, но уже без индексации, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Депутат Госдумы разъяснила порядок начисления двойной пенсии

Переживать о недополученных деньгах не стоит.

"С прекращением трудовой деятельности пенсионеру сделают перерасчет пенсии с индексацией", — утверждает эксперт.

На время трудоустройства часть пенсионеров лишится 25-процентной надбавки за сельский стаж. Вернут эту доплату только после увольнения. Также, по словам юриста, со следующего месяца после трудоустройства прекращается выплата социальных пенсий, которые будут возвращены после ухода с работы.

Кроме того, тем пенсионерам, у которых размер пенсии меньше регионального прожиточного минимума, Социальный фонд выплачивает надбавку, чтобы "дотянуть" до прожиточного минимума.

"Но если после трудоустройства доход пенсионера, то есть пенсия плюс зарплата, превышает прожиточный минимум, то и выплаты прекращаются", — предупредил эксперт.