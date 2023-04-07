МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В марте в квитанциях на оплату ЖКУ появилась новая строка, отражающая расходы на общедомовые нужды: их можно оплачивать как ежемесячно, так и за год по показателям общедомовых счетчиков, если они установлены в доме, или по нормативам региональных властей. Можно ли снизить эти платежи или хотя бы не платить лишнего, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Эксперт объяснил, как можно уменьшить плату за ЖКХ

Для этого необходим ряд условий, касающихся прежде всего внедрения ресурсосберегающих технологий.

"Но и это не спасает от увеличения трат, если будут потери из-за изношенности коммуникаций и нерегулируемого освещения в течение суток на территориях общего пользования (лестницы, подъезды, чердаки, подвалы)", — признала эксперт.

По ее мнению, к росту общедомовых расходов ведут и действия несознательных граждан, которые по сути воруют ресурсы. Речь идет, например, об установке на счетчики устройств, уменьшающих расход воды, несанкционированной врезке в электросети. Проблемы возникают, если сведения от жителей и от управляющей компании подаются вразнобой, не проводится поверка счетчиков или они неисправны.

Многие жители, по словам экономиста, еще не установили счетчики, платят по нормативу при прописке в квартире одного жильца, а при фактическом проживании нескольких. В этом случае расходы также будут отнесены на общедомовые. На общедомовых территориях могут располагаться коммерческие организации. Если систем учета расходов на коммунальные услуги у них нет, то общедомовые расходы для жителей тоже могут вырасти.

Все это говорит о необходимости увеличения контроля управляющих компаний и ТСЖ за состоянием коммуникаций, количеством проживающих, деятельностью арендаторов на общедомовых территориях. А жителям в свою очередь должны быть доступны отчет о расходах на общедомовые нужды и возможность общественного контроля, заключила эксперт.