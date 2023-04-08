МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Салаты и свежая зелень из магазина, как правило, содержат нитраты, потому что обрабатываются различными пестицидами — это делается для того, чтобы продукты не поедали различные паразиты, рассказала агентству "Прайм" нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Александра Новикова. Россияне стали чаще покупать цитрусовые

Следы нитратов остаются непосредственно на листьях даже после мытья. Чтобы от них избавиться, зелень необходимо замачивать.

В одном литре жидкости надо развести чайную ложку соды или столовую ложку уксуса, выдержать зелень в полученном растворе пять-десять минут, а затем промыть ее под проточной водой.

Такой способ помогает нейтрализовать паразитов и бактерии и тем самым обеспечить чистоту и свежесть салата, заключила Новикова.