МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Причин уменьшения пенсионных выплат может быть несколько — среди них смена места жительства, исчезновение права на надбавки и техническая ошибка, пояснила агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Правительство установило порядок получения пенсий для россиян за границей

По ее словам, в каждом регионе устанавливается разная федеральная социальная доплата к пенсии неработающего пенсионера. Это зависит от уровня прожиточного минимума в регионе. Поэтому при переезде размер выплат закономерно меняется.

"Влияние на размер надбавки пенсионерам, меняющим место жительства, коснется пенсии по старости, инвалидности или по потере кормильца", — напомнила эксперт.

По ее словам, если пенсионер уедет из районов Крайнего Севера, то он потеряет право на "северные" надбавки.

Пенсию могут уменьшить и в результате технической ошибки, например, из-за неправильного заведения в систему стажа работы. Или же при проверке подтверждающих стаж документов какие-то из них могли быть исключены. Бывает, что справки о работе без занесения в трудовую книжку не рассматривают при расчете. В результате так называемый стажевый коэффициент будет рассчитан неправильно, и пенсионная выплата снижается. Решить эту проблему можно путем обращения в Пенсионный фонд или через сайт Госуслуг.

Самая распространенная причина изменения пенсионных выплат — официальная работа пенсионера. Если пенсионер уволится или закроет ИП, он продолжит получать выплаты в обычном режиме.