МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. За минувшую неделю курс доллара резко поднялся выше 80 рублей за доллар, при этом прямой опасности экономике это не несет, но слишком быстрое и сильное ослабление рубля разгоняет инфляцию, и это уже серьезно, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Апрельская магия не сработала для рубля

Немногим более года назад — в январе-феврале 2022 года — он торговался как раз в диапазоне 75-80 рублей за доллар, и ничего плохого не происходило, напомнил он.

"Большой вред экономике несет не уровень курса нацвалюты, а ее повышенная волатильность, так как не позволяет бизнесу, правительству и гражданам эффективно планировать экономическую деятельность", — добавил эксперт.

Если курс в 80 рублей за доллар и выше будет держаться длительное время, он позволит компаниям, людям и правительству адаптироваться к новым условиям.

С другой стороны, ослабление рубля является одним из главных рисков разгона инфляции. На отметке 80 рублей за доллар ослабление рубля с начала года составило 14 процентов. При этом потребительские цены с начала года, по данным Росстата, выросли всего на 1,6 процента. Поэтому весьма высока вероятность, что импортеры в ближайшие месяцы будут переносить возросшие издержки в потребительские цены.

"Мы ожидаем, что годовая инфляция к концу марта упадет до 3,4 процента из-за ухода из базы расчета высокого значения марта 2022 года в 7,6 процента. До июля она будет оставаться ниже целевых четырех процентов", — считает Васильев.

В базовом сценарии, по его словам, ожидается, что уже летом годовая инфляция вернется выше целевой отметки и к концу года поднимется до 7,5 процента. Причинами вероятного разгона цен могут стать ослабление курса рубля, повышенный бюджетный дефицит, стагнация экономической активности и дефицит кадров на рынке труда.

Для сдерживания роста цен Банк России в середине года начнет цикл повышения ключевой ставки и к концу года повысит ставку на 150 б.п. — до девяти процентов.

Риском является и быстрое ослабление курса рубля к доллару свыше 80, которое сейчас происходит. В этом случае могут возрасти девальвационные и инфляционные ожидания, которые приведут к увеличению спроса на валюту и дальнейшему ослаблению рубля. В этом сценарии Банк России может быстрее и резче повышать ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию и поддержать рубль. Удорожание денег в экономике будет ограничивать потребительскую и инвестиционную активность.