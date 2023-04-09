МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Чтобы сохранить здоровье коленей при занятиях бегом, важно грамотно делать разминку и соблюдать разумный режим тренировок, ведь неправильная техника может привести не только к боли, но и к необратимым изменениям в суставах, рассказывает агентству "Прайм" врач-травматолог-ортопед клиник "Атлас" Илья Мальцев. Врач предупредила об опасности самых популярных витаминов

Чаще всего у бегунов страдают коленные суставы. Выбор типа нагрузки и правильный подход к частоте и интенсивности тренировочного процесса, а также работа с техникой бега помогут избежать нежелательных последствий и травм. По словам травматолога-ортопеда, для сохранения суставов важно регулярно проводить комплекс общеукрепляющих мероприятий: они позволяют привести в работоспособное состояние мышечный каркас и кровообращение. Поэтому пренебрегать разминкой нельзя. Врач посоветовал делать упражнения на коленные суставы, ягодичные и икроножные мышцы.

"Чем лучше тонус и кровообращение в мышцах нагружаемой зоны, тем менее уязвим человек к спортивным травмам. Возможности организма должны соответствовать нашим к нему запросам", — объяснил травматолог.

Необходимо учесть, что травматизм коленных суставов во время бега зависит от биомеханики стоп — наличия или отсутствия плоскостопия и лишнего веса. В любом случае лучше проконсультироваться с тренером, особенно если человек только начинает заниматься этим видом спорта, а также серьезно отнестись к технической подготовке. Тренер объяснит, как набрать желаемый объем нагрузок, чтобы не перегружать колени.