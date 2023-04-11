МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Новые функции появляются в смартфонах постоянно, но многие из них остаются незамеченными, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Раскрыт способ обнаружить прослушку в квартире с помощью телефона

Он привел в пример голосовые команды: на заре появления речевых помощников пользоваться ими было затруднительно, так как по большей части они не понимали, что от них хотят. Сегодня мы видим, что при помощи сервисов вроде Сири или Алисы от Яндекса можно управлять практически всем: от написания текста вслепую до подключения девайса к новой сети Wi-Fi.

Другим результатом развития искусственного интеллекта в гаджетах стала функция автоматизации привычек, отметил эксперт. Далеко не всегда она активирована по умолчанию, но если включить ее в настройках, смартфон будет предлагать вам открыть необходимое приложение, минимизируя время на его поиск на рабочем столе или, например, самостоятельно активировать режим "не беспокоить".

"Среди прочего, для повышения безопасности, трубка может мониторить ваше местоположение и при появлении в зоне публичных Wi-Fi, превентивно блокировать экран, а дома наоборот снимать ограничение", — рассказал Мясоедов.

Создание ссылок для быстрого перехода на нужный сайт пусть и не самая технологичная опция, однако существенно упрощает жизнь в текущих реалиях.

"В условиях санкционных ограничений ПО многих организаций удаляют из магазинов приложений. Больше всего проблеме подвержены смартфоны на операционной системе iOS. Но существует быстрое и удобное решение. Адаптированные под мобильные устройства сайты можно просто сохранить на рабочем столе в виде иконки. Разница при наличии быстрого интернета будет попросту неощутима. Для этого в браузере нужно нажать кнопку "поделиться" и выбрать там необходимую опцию", — объяснил эксперт.

Мобильный телефон как чуть ли не главное средство социализации часто передается из рук в руки в разных компаниях и на застольях. Таким образом мы показываем друг другу смешные видео, только что сделанные фотографии или оперативно делимся новостями. Но порой трудно понять, не злоупотребляет ли ваш товарищ доверием и не переходит ли в другие разделы или программы телефона.

Мясоедов напомнил, что для этих целей на большинстве смартфонов реализован так называемый "демонстрационный режим". В зависимости от производителя гаджета, он активируется либо через комбинацию клавиш, либо в командном центре. При его включении телефон дает пользоваться только уже открытым приложением или страницей. При попытке перейти куда-то еще устройство будет запрашивать пароль.

Как было ранее сказано, многие функции не афишируют в рекламе. Чтобы быть в курсе абсолютно всех изменений, нужно читать подробное описание обновлений, такая возможность всегда существует при установке новой версии софта, подытожил эксперт.