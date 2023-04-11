МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Изменения в законодательстве, связанные с газоснабжением, по-новому разграничивают ответственность между собственниками жилья и управляющими организациями. Как это коснется жителей многоквартирных домов и за что полагается штраф, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора газораспределительной организации "ПетербургГаз" Дмитрий Вешняков. Россиянам объяснили, как оптимизировать рост тарифов ЖКХ

Изменения в закон "О газоснабжении в Российской Федерации" и Жилищный кодекс закрепляют принципы предоставления этой услуги. Они основаны на разграничении сфер ответственности между собственниками жилых домов, квартир, помещений в многоквартирных домах и управляющими организациями. В практическом плане это означает заключение отдельных договоров на техобслуживание и ремонт внутриквартирного оборудования самими собственниками. Управляющие организации обязаны заключать договоры только на обслуживание внутридомовой системы газоснабжения, разъяснил эксперт.

Схожая система взаимоотношений между собственниками и УК предусмотрена и в действующем постановлении правительства "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".

Нововведение закрепляет принцип "одна обслуживающая организация — один многоквартирный дом". Он предполагает заключение договоров между собственниками квартир (в части внутриквартирного газового оборудования) и управляющими организациями (в части внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов) с одной газораспределительной организацией. Юрист рассказал о схеме мошенничества с поверкой счетчиков

Нюансы применения нововведений станут понятны после утверждения правительством типовых форм договоров между собственниками и управляющими организациями, а также правил их заключения.

Между тем, по словам эксперта, ответственность за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования предусмотрена ч. 2 ст. 9.23 КоАП. Для россиян это означает штраф от одной до двух тысяч рублей.

Такой же штраф грозит и за отказ в допуске представителя специализированной организации для работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, подытожил Вешняков.