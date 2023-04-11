МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Обвал рубля в последние недели наблюдается на фоне нестабильного притока валютной выручки, в частности, падения нефтегазовых доходов. В краткосрочной перспективе можно говорить о рисках дальнейшего ослабления нацвалюты и ускорения инфляции, рассказала "Прайм" аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Весеннее обострение: куда вложить деньги до конца апреля

Спрос на иностранную валюту также мог вырасти на фоне продажи российских активов зарубежными компаниями по мере их ухода с рынка, добавила она.

Финансовые регуляторы пока не дают явных сигналов в пользу возможных интервенций по поддержке рубля, поскольку низкий курс помогает компенсировать просевшие доходы от экспорта. Тем не менее, Кожухова отметила, что в целом девальвация, которую мы сейчас наблюдаем, лишь усиливает инфляционные риски и грозит еще больше ограничить покупательскую способность населения.

Очевидно, этот факт после достижения рублем недавних многомесячных минимумов подтолкнул чиновников прокомментировать ситуацию и даже дать прогнозы укрепления российской валюты. В обратном случае можно ожидать негативного влияния слабого рубля на компании потребительского сектора из-за перспективы новых скачков цен.

Локальный пик доллара против рубля (и таких ключевых валют как юань и евро) после комментариев чиновников и представителей российских финансовых регуляторов конца прошлой-начала этой недели может быть пройден в районе 83,50-85 рублей за доллар. От текущих уровней рубль при прочих равных может скорректироваться к 78 за доллар, откуда ускорилось его нисходящее движение в апреле. Но не факт, что даже при таком сценарии российская валюта будет способна развить повышение и скорее может стабилизироваться недалеко от 78-80 рублей за доллар.

"У текущих значений роль может сыграть сильная перепроданность российской валюты и возможные новые словесные интервенции финансовых регуляторов", — полагает аналитик.

Не исключено, что в случае сохранения девальвационных тенденций Центробанк на заседании 28 апреля повысит процентную ставку в целях сдерживания инфляции, но даже этот шаг в текущих экономических условиях может оказать на рубль ограниченное влияние, подытожила Кожухова.