МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Непреодолимое желание съесть сладкое, несмотря на сытость, может сигнализировать о проблемах со здоровьем, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, нутрициолог, руководитель кафедры Интегративные технологии здоровья Академии социальных технологий Ирина Никулина. Врач развеяла главный миф о весеннем авитаминозе

Первое, на что она порекомендовала обратить внимание — уровень сахара в крови. За него, как известно, отвечает поджелудочная железа, которая вырабатывает инсулин — он регулирует уровень глюкозы в крови.

При постоянном приеме сахара и выработке инсулина клетки начинают терять чувствительность к нему. В таком случае глюкоза поступает в клетки в недостаточном количестве, они начинают "голодать" и "уставать", постоянно просят есть и желательно сладкого. Человек чувствует себя вялым, может испытывать головокружения и непреодолимое желание срочно заесть это состояние сладким или любыми быстрыми углеводами, даже после плотного приема пищи.

"В таком случае следует обратиться к специалисту и проверить уровень глюкозы и инсулина, выровнять диету и убрать перекусы, которые постоянно провоцируют пики инсулина", — посоветовала Никулина.

Еще одна причина желания сладкого — дисбактериоз кишечника. К сахару неравнодушны условно-патогенные организмы, например, грибы Candida, пояснила она. Если они в избыточном количестве обитают в вашем организме, вас может тянуть на сладкое — его требует голодающая микробиота кишечника. В этом случае также следует провериться у специалиста — он может назначить анализы и в случае необходимости устранит "неполадку" путем нормализации микробиоты кишечника.

Помимо этого, непреодолимое желание заесть все сладким может быть спровоцировано и недостатком некоторых важных элементов в организме, например, хрома. Он активно участвует в углеводном обмене, способствуя восприимчивости клеток к инсулину.

Наконец, еще одна причина тяги к сладкому — стресс. Гормоны стресса естественным образом повышают чувство голода и тягу к высококалорийным продуктам. Поэтому борьба со стрессом является важным условием контроля аппетита. Для этого хороши и дыхательные практики, и медитация, фито- и гомеопатические препараты. Недостаток сна также лежит в основе повышенной концентрации гормона голода — грелина, который может быть причиной тяги к сладкому, заключила Никулина.